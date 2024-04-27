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        Haberler Ekonomi Teknoloji Hepsiburada, Drone ile teslimatı test ediyor - Teknoloji Haberleri

        Hepsiburada, Drone ile teslimatı test ediyor

        Hepsiburada, SDN Summit'in ilk gününde üzerinde çalıştığı Drone Teslimatı'nı ilk kez tanıttı. Test uçuşunun yapıldığı alanı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, projeyle ilgili bilgi alarak, başarı dileklerini iletti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 15:28 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:28
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        Hepsiburada, drone ile teslimatı test ediyor
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        Hepsiburada, SDN Summit etkinliğinde, çalışmalarını tamamladığı Drone ile Teslimat’ı ilk kez tanıttı. Test uçuşu yapılan tanıtım alanını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin’den projeyle ilgili bilgi aldı. Kacır, projeyle ilgili duyduğu memnuniyeti belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Test kapsamında, Haliç Kongre Merkezi’nin bahçesinde deneme teslimatı da gerçekleştirildi. Proje tamamlandığında siparişler dronla teslim edilebilecek.

        Etkinliğin açılış bölümünde Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin de bir konuşma yaptı. Gökçetekin konuşmasında, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik üzerine görüşlerini paylaştı.

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        Gökçetekin, Türkiye’deki e-ticaret hikayesinin, Hepsiburada’nın hikayesine paralel olduğunu hatırlatarak ticareti dijitalleştirme vizyonuyla teknolojinin yıkıcı değil, yapıcı gücüne odaklandıklarını ve tüm paydaşları için pozitif sosyal etki yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

        Hepsiburada’yı “e-ticaretin okulu” olarak nitelendiren Gökçetekin, pazaryeri modeli ve yarattıkları ekosistem sayesinde; KOBİ’lerin, aile işletmelerinin, kadın girişimcilerin ve kooperatiflerin dijitalleşme süreçlerinin her adımında yardımcı olduklarını belirterek, “Bugüne dek 400 bini aşkın şirketin dijitalleşmesini destekledik, 5 milyon kişinin geçimine katkıda bulunduk. Böylece ülkemizin kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümesine, refahına katkı sağlıyoruz. Hepsiburada’nın ilk günden beri amacı pozitif etki yaratmak. Girişimci ruhumuzla oluşturduğumuz HepsiJet, Hepsipay ve HepsiAd gibi hizmetlerimize işletmelere uçtan uca anahtar teslim çözümler sunuyoruz” dedi.

        Hepsiburada’nın dünya teknoloji borsası NASDAQ’ta Türk bayrağını dalgalandıran ilk ve tek Türk şirketi olduğunu ve bu temsilin kendilerine ayrı bir sorumluluk da yüklediğini vurgulayan Gökçetekin, Türkiye’nin en büyük yerel e-ticaret oyuncusu olduğunu ifade etti.

        Hem kurucusu hem CEO’su kadın olan nadir şirketlerden biri olduklarını belirten Gökçetekin “Nasdaq şirketleri arasında bile, bizim gibi bir şirket yok. Tıpkı oluşturduğumuz ekosistemdeki gibi, şirketimizin de kapıları herkese açık. Kadınların gücüne inanıyoruz ve dünya çapındaki yetenekleri işe alıp bünyemizde tutmak istiyoruz. Mühendislerimizin %38’ini kadınlar oluşturuyor. Bu oran dünya ortalamasının üzerinde, biz bu oranı daha da yükseltmeye kararlıyız” şeklinde konuştu.

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        Hepsiburada’yı, E-ticaretin Milli Takımı olarak gördüğünü vurgulayan Gökçetekin, “Binlerce mühendisten, e-ticaretin içinde yetişmiş binlerde yetenekten oluşan harika bir ekibimiz var. Benim hedefim, Hepsiburada ekosistemiyle Türkiye’de e-ticaret ekosistemini büyütmek. Türkiye’ye de bunun için döndüm” dedi.

        Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta gerçekleşen deprem felaketinin ardından hayata geçirdikleri Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Programı ile hem fiziksel hem de teknolojik destek sunarak bölgedeki binlerce işletmeyi tekrar ayaklandırdıklarını belirten Hepsiburada CEO’su Gökçetekin, programla birlikte iki sene boyunca bölgeye destek vereceklerine, teknoloji ve ticari yetkinlikleriyle bölgedeki e-ticaret ekosistemini geliştireceklerine yönelik olarak Hepsiburada Sözü verdiklerini ifade etti.

        Hepsiburada olarak bu yıl 8. yılına girecek olan Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla 50 bin kadına destek verdiklerini ve gerekli destek ve teşvik sağlandığında kadınların neler başarabileceğini tüm Türkiye’ye gösterdiklerini ifade eden Gökçetekin, kadın girişimcilere verdikleri devam ederek programdan yaralanan kadın sayısını 2030 yılının sonuna kadar 120 bine çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

        Hepsiburada olarak kazandıklarını on binlerce satıcının yanı sıra, müşterileriyle de paylaşarak büyütmeyi arzuladıklarını ve bu amaçla Link Gelir modelini başlattıklarını belirten Gökçetekin,

        bu yıl projeyi yenileyerek müşterilerin beğendikleri ürünlerin linkini doğrudan arkadaşlarıyla, sevdikleriyle paylaşarak gelir elde edebileceklerini ve paylaştıkça kazanmayı daha kolay ve hızlı hale getirdiklerini vurguladı. Bugüne kadar bu modelden en çok kadın müşterilerinin yararlandığını belirten Gökçetekin, 2024 yılında, Link Gelir modelimizle ev ekonomisine 1 milyar TL destek olmayı hedeflediklerini aktardı.

        Hepsiburada’nın tüketici elektroniğindeki lider konumunu vurgulayan Nilhan Onal Gökçetekin,

        ayrıca en son teknolojiler için Türkiye’deki 1 numaralı adres olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Konuşmasında son olarak teknoloji alanında içerik üreten/üretmek isteyenlerin bir araya geldiği bir program olan TechStars ile alanında uzman gamer, streamer, teknoloji editörü gibi teknoloji alanında içerik üreten 200 kişiyi tek çatı altında topladıklarını aktaran Gökçetekin, bu ağı daha da genişletmek istediklerini belirterek, teknoloji alanında içerik üreten/üretmek isteyen, kendini denemek isteyen herkesi TechStars programına davet etti.

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