Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.317,49 %-0,13
        DOLAR 41,4441 %0,09
        EURO 48,8958 %-0,12
        GRAM ALTIN 5.030,53 %0,42
        FAİZ 39,76 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 58,85 %0,41
        BITCOIN 112.501,00 %0,43
        GBP/TRY 55,8891 %-0,25
        EUR/USD 1,1789 %-0,22
        BRENT 67,77 %0,21
        ÇEYREK ALTIN 8.224,76 %0,42
        Haberler Ekonomi Teknoloji Hepsiburada'dan girişimci kadınlara destek - Teknoloji Haberleri

        Hepsiburada'dan girişimci kadınlara destek

        Hepsiburada, 2017'de başlattığı "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programının 8. yılına özel olarak "Yol Arkadaşın Burada" eğitim ve mentörlük programını hayata geçiriyor. 30 Eylül'de başlayarak 11 Şubat'a kadar sürecek ve 23 modülden oluşan programla 1.000 girişimci kadına ulaşılması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 10:41 Güncelleme: 24.09.2025 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Girişimci kadınlara destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hepsiburada, 2017 yılında başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programının sekizinci yılında, KAGİDER iş birliğiyle “Yol Arkadaşın Burada” eğitim ve mentörlük programını başlatıyor.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre girişimci kadınları, günümüzde e-ticarette başarılı olmak için gerekli olan yetkinliklerle donatmayı planlayan program, eğitim ve mentorluk olanaklarıyla girişimci kadınların e-ticarette daha güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir bir şekilde var olmalarını ve markalaşmalarını hedefliyor.

        23 EĞİTİM MODÜLÜ

        30 Eylül–11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 23 eğitim modülüyle 1.000 girişimci kadına ulaşılması hedefleniyor. Programda marka iletişimi, influencer pazarlama, yapay zeka uygulamaları, finansal okuryazarlık ve ürün fotoğrafçılığı gibi başlıklar yer alıyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 25 girişimci kadın ise, KAGİDER’den birebir mentörlük desteği alacak ve ayrıca yatırımcı önüne çıkmaya yönelik özel bir eğitim programına dahil olacak.

        REKLAM

        "AMACIMIZ DÜNYA ÇAPINDA KADIN MARKALARI ÇIKARMAK"

        “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımızın 8. yılında, girişimci kadınların değişen ihtiyaçlarına yanıt veren ‘Yol Arkadaşın Burada’ eğitim serisini başlatıyoruz.” diyen Hepsiburada Kurumsal İletişim, Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik Direktörü Canan Binal Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Amacımız bu tür programlarla ülke ve dünya çapında kadın markaları çıkarmak. Günümüz dünyasında e-ticarete atılmak ve işlerini büyütmek isteyen bir girişimci kadının ihtiyaç duyabileceği her türlü donanımı bu eğitime sığdırdık. Kadınlar; LinkedIn’de kişisel marka yönetiminden yapay zeka ile tasarım geliştirmeye, marka tescilinden influencer pazarlamaya, ürün fotoğrafçılığından finansal okuryazarlığa kadar geniş bir yelpazede bilgi ve beceri kazanacak. %80’i kadın olan eğitmenlerimizin katkısıyla, çoğunluğu online yürütülecek 360 derece bir model sunuyoruz.

        Eğitimleri tamamlayan girişimcilerimiz için ayrıca bir mentor-menti ağı kuruyoruz. Program ortağımız KAGİDER tarafından sağlanacak olan bu imkan sayesinde girişimci kadınlar, deneyim kazanmış kadın liderlerden birebir mentörlük desteği alacak ve yatırımcı önüne çıkmaya hazırlanmak üzere ayrı bir eğitim programına tabi tutulacak. Bu programın ülkemizde kadın ekonomisinin desteklenmesine önemli katkı sağlayacağını umuyoruz.”

        "EKOSİSTEMİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

        Hepsiburada ile hayata geçirdikleri ‘Yol Arkadaşın Burada’ programının, kadınların bilgiye, mentörlüğe ve pazara erişimini kolaylaştırarak onları daha görünür ve etkili kıldığından bahseden KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu şunları söyledi:

        “Kadın girişimcilerin dijital ekonomide güçlenmesi, sadece bireysel başarıları değil, toplumsal dönüşümü de beraberinde getiriyor. KAGİDER olarak, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer alması için iş birliklerimizi artırarak devam edeceğiz. Kadın girişimcilik ekosistemi, sadece ekonomik büyümenin değil, aynı zamanda sosyal kapsayıcılığın ve sürdürülebilir kalkınmanın da temel taşıdır. Bu ekosistemi desteklemek; kadınların birbirinden öğrenebileceği, birlikte büyüyebileceği ve ortak değerler etrafında güçlenebileceği bir alan yaratmak demektir. KAGİDER olarak, bu dayanışma kültürünü büyütmeye ve kadınların iş dünyasında daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamaya kararlıyız.”

        YÜZDE 50 KOMİSYON İNDİRİMİ

        Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı, 2017’den bu yana 65 bini aşkın girişimci kadının e-ticarete adım atmasına öncülük etti. Bugüne dek 300’den fazla kadın kooperatifini dijital ekosisteme kazandırdı. Eğitimler, komisyon indirimleri, kargo ve reklam destekleri sayesinde 5 bin kadın kendi markasını yarattı. Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla girişimci kadınların 71 milyonun üzerinde ürününü müşterilerle buluşturdu. HepsiAd, HepsiJET ve Hepsipay gibi e-ticaretteki en temel ihtiyaçlara yanıt veren hizmetlere ek olarak 1 milyon TL ciroya kadar komisyon indirimi, ücretsiz ürün fotoğraf çekimi, reklam desteği, bankalarla geliştirilen finansal çözümlere erişim, entegrasyon ve ön muhasebe imkanları sunan Hepsiburada, kadın kooperatifleri ise süresiz olarak sabit %1 komisyon oranı ve ücretsiz kargo desteğiyle güçlendiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Sumud Filosu'na saldırı!
        Sumud Filosu'na saldırı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        ABD basını Trump'ın açıklamalarını nasıl gördü?
        ABD basını Trump'ın açıklamalarını nasıl gördü?
        "Agresif bir gevşeme enflasyon sorununu çözemeyebilir"
        "Agresif bir gevşeme enflasyon sorununu çözemeyebilir"
        Liderler Gazze için toplandı
        Liderler Gazze için toplandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şili liderinden "Netanyahu yargılansın" talebi
        Şili liderinden "Netanyahu yargılansın" talebi
        Yurtta yağış yok! Bugün hava nasıl olacak?
        Yurtta yağış yok! Bugün hava nasıl olacak?
        İş yerinde bağlanıp, darbedilen kişi hayatını kaybetti
        İş yerinde bağlanıp, darbedilen kişi hayatını kaybetti
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Şiddet uygulayıp video paylaştı, gözaltına alındı
        Şiddet uygulayıp video paylaştı, gözaltına alındı
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Habertürk Anasayfa