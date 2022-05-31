HAYRANLARI GELİNLİK GİYDİRDİ!

Sosyal medyada eşinin fotoğrafını paylaşmayan Bakıcı, geçtiğimiz yıl eşiyle görüntülenmiş, gazetecilere "4.5 yıldır birlikteyiz. Kendisi yarı Türk yarı yabancı. Her şey yolunda. Kameralara görüntü vermeyi pek sevmiyor. O yüzden isim de söylemeyeyim" demişti. Ekranlardan uzak bir hayat yaşayan çifte fanları photoshop'la gelinlik ve damatlık giydirdi.