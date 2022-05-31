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Hepsi'nin yıldızı Eren Bakıcı evlenmiş! - Magazin haberleri

'Hepsi'nin yıldızı Eren Bakıcı evlenmiş!

Bir döneme damgasını vuran 'Hepsi' grubunun üyelerinden Eren Bakıcı’nın evlendiği ortaya çıktı. Nikah haberini ise eski yol arkadaşı Cemre Kemer duyurdu

31.05.2022 - 10:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bir döneme damgasını vuran 'Hepsi' grubunun üyelerinden Eren Bakıcı dünya evine girdi. Cemre Kemer, katıldığı bir programda Eren Bakıcı’nın eşiyle Bursa’da yaşadığını anlatttı ve "Kendi yağında kavrulduğu bir hayat sürüyor, magazinden uzak." dedi.

  • HAYRANLARI GELİNLİK GİYDİRDİ!

    Sosyal medyada eşinin fotoğrafını paylaşmayan Bakıcı, geçtiğimiz yıl eşiyle görüntülenmiş, gazetecilere "4.5 yıldır birlikteyiz. Kendisi yarı Türk yarı yabancı. Her şey yolunda. Kameralara görüntü vermeyi pek sevmiyor. O yüzden isim de söylemeyeyim" demişti.  Ekranlardan uzak bir hayat yaşayan çifte fanları photoshop'la gelinlik ve damatlık giydirdi.

  • KENDİNİ DOĞAYA VERDİ

    Eren Bakıcı, müziği bıraktıktan sonra doğa ile iç içe yaşamaya başlamıştı. Organik tarımla ilgilenen Eren, seramik çalışmalarına ağırlık veriyor ve çalışmalarını sürdürüyor.

  • İLK YAPRAK DÖKÜMÜ GÜLÇİN

    2000'li yılların ilk dönemlerine damga vuran grup, R&B tarz müziği dansları değişik sahne showlarıyla dikkat çekmişti. 'Hepsi'den ilk olarak Gülçin Ergün ayrılmıştı. Ergül, kariyerini solo olarak sürdürme kararı aldı.

  • TRAFİK KAZASINDA SEVGİLİSİNİ KAYBETTİ

    Kariyerine tek başına devam eden Gülçin Ergül geçtiğimiz aylarda sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile geçirdiği korkunç kazayla gündeme gelmişti. İzmir'den İstanbul'a gelen ikili Balıkesir'de bir TIR ile çarpıştı. Kazana Gülçin Ergül yaralanırken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetmişti.

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