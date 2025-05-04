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        Hep bir ağızdan seslendirdiler

        Nilüfer, 3 Mayıs akşamı Bostancı Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 11:30 Güncelleme: 04.05.2025 - 11:30
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        Türk pop müziğinin efsane ismi Nilüfer, 3 Mayıs akşamı Bostancı Kültür Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Müzikseverlerin salonu doldurduğu konserde sanatçı, bir kez daha gönülleri fethetti.

        Nilüfer’in klasikleşmiş şarkılarından; 'Ta Uzak Yollardan', 'Son Arzum', 'Böyle Ayrılık Olmaz' ve 'Kavak Yelleri' ile başlayan konsere seyirci hep bir ağızdan eşlik etti.

        Sanatçı, son dönemde büyük beğeni toplayan yeni şarkısı 'Sebebi Sen'i de sahnede ilk kez seslendirdi. Sahnede duygu dolu anlar yaşatan Nilüfer, dakikalarca ayakta alkışlandı.

        Farklı kuşaklardan müzikseverleri bir araya getiren konserde Nilüfer, özel repertuvarı ve etkileyici performansıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Nilüfer’in güçlü yorumu ve sahne enerjisi, seyirciler bir an bile yerinde oturtmadı.

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        #nilüfer

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