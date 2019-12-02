Hentbolcular için okullarında tören

02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yakınları tarafından Yozgat'taki hastanelerden alınan Göksu Akyel (14) ve Sinem Aksu'nun (12) cenazesi, ilk olarak Altınordu ilçesindeki Karşıyaka ve Şirinevler Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.
Burada "helallik" alınmasının ardından 9. sınıf öğrencisi Göksu Akyel'in cenazesi tören için Ordu Lisesi, 8. sınıf öğrencisi Sinem Aksu'nun cenazesi ise 60. Yıl Ortaokulu bahçesine götürüldü.
Okulda öğrencilerin öz geçmişlerinin de okunduğu törenler, yapılan duaların ardından sona erdi. Bu sırada sporcuların arkadaşları tarafından Akyel ve Aksu'nun okudukları sıralara çiçek bırakıldı.
Törenlerin ardından Göksu Akyel'in cenazesi toprağa verilmek üzere Aybastı ilçesine, Sinem Aksu'nun cenazesi ise Gürgentepe ilçesine götürüldü.
Törenlere, sporcuların ailelerinin yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, sporcuların arkadaşları ve velililer katıldı.
2. Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan Ercan Akman yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, Yozgat'ın Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarında dere yatağına devrilmiş, kazada 2 sporcu hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.
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