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        Haberler Spor Diğer Hentbol Hentbol hakemleri Hatipoğlu ve Şimşek, EHF Kadınlar Avrupa Ligi final maçını yönetti - Diğer Haberleri

        Hentbol hakemleri Hatipoğlu ve Şimşek, EHF Kadınlar Avrupa Ligi final maçını yönetti

        Uluslararası Türk kadın hentbol hakemliğinde ilklere imza atan hakem çifti Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek, bir önemli bir adım daha atarak EHF 2024 Kadınlar Avrupa Ligi final maçını yönetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:54
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        Hatipoğlu ve Şimşek'ten EHF'de bir ilk!
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        Hentbol hakemleri Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek'in yönettiği EHF 2024 Kadınlar Avrupa Ligi final maçı, Türk kadın hakemliğinin ulaştığı en üst seviye oldu.

        Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Graz kentinde oynanan ve hakem çifti Hatipoğlu ile Şimşek'in yönettiği EHF 2024 Kadınlar Avrupa Ligi final maçında Norveç'in Storhamar Handball Elite takımı, Romanya'nın CS Gloria 2018 BN takımını 29-27'lık skorla yenerek şampiyonluğa ulaştı.

        Final gününde EHF Başkanı Michael Wiederer ile de bir araya gelen Hatipoğlu ve Şimşek'in yönettiği bu karşılaşma, uluslararası arenada Türk kadın hakemliğinin ulaştığı en üst seviye oldu.

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        Daha önce Ordulararası Dünya Şampiyonası da dahil dört kez dünya şampiyonalarında, dört kez Avrupa Şampiyonası'nda olmak üzere 500'ün üzerinde uluslararası maçta düdük çalan hakem ikilisi Hatipoğlu ile Şimşek, EHF 2022 Kadınlar Avrupa Ligi Finalleri yarı finalinde düdük çalarak bir ilke imza atmış, ardından EHF 2023 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final 4'te üçüncülük maçını yönetmişti.

        HATİPOĞLU: BU ZAMANA KADAR VERDİĞİMİZ EMEKLERİN KARŞILIĞINI ALDIK

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar Ünlü Hatipoğlu, "Kazanmak için son topa kadar mücadele eden iki takımın maçını yönetmek harika bir duyguydu. Bu zamana kadar verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık. Bize emek veren, inanan, bu heyecanı bizimle paylaşan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

        ŞİMŞEK: BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK BÜYÜK BİR TECRÜBE OLDU

        Mehtap Şimşek de "Çok keyifli, bir o kadar da gergin geçen bir final oldu. Her iki takım da sonuna kadar kazanmak için savaştı. Güzel bir maçtı ve atmosfer çok heyecan vericiydi. Bizim açımızdan çok büyük bir tecrübe oldu. Yurt dışında böylesine büyük organizasyonda Türk kadın hakemi olarak bulunmak çok gurur verici." değerlendirmesini yaptı.

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