Galatasaray'da bir dönem forma giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Henry Onyekuru'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Vole'nin haberine göre; Nijeryalı futbolcu, Adana Demirspor ile transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.