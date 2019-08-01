Galatasaray camiası Radamel Falcao transferini beklerken flaş bir gelişme yaşandı! Bonservisi Everton'da bulunan Henry Onyekuru'nun, Monaco'ya transfer olmayı istemediği öne sürüldü!

İngiltere basınında çıkan habere göre Monaco, Henry Onyekuru'nun transferi için Everton'la 17 milyon Euro bonservsi bedeli karşılığında anlaştı. Ancak Galatasaray'a transfer olmak isteyen ve bunu kulübüne ileten Henry Onyekuru, Monaco için sağlık kontrolünden geçmeyi reddetti!

Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılıların kazandığı 22. şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Onyekuru, Süper Lig'de geçen sezon 14 gol 3 asistlik performans sergilemişti.