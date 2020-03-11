11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hemzemin geçitteki tren kazası güvenlik kamerasında - AFYONKARAHİSAR
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Hemzemin geçitteki bariyerlerin kapanması- Sinyalizasyon lambalarının yanıp sönmesi- Ekmek yüklü kamyonetin bariyerleri kırıp karşıya geçme çalışması- Yük treninin kamyonete çarpması
Afyonkarahisar'daki hemzemin geçitteki tren kazası güvenlik kamerasındaAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, 15 Şubat'ta, hemzemin geçitten bariyerler kapalıyken geçmeye çalışan ekmek yüklü kamyonete yük treninin çarpması sonucu sürücünün yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.Görüntüde, bariyerler kapalı haldeyken ve sinyalizasyon lambaları sürekli yanıp sönerek uyarı verirken, hemzemin geçitten ekmek yüklü kamyonetin bariyerleri kırıp karşıya geçmeye çalışması ve yük treninin çarpması yer alıyor.Çarpışmanın ardından yük treninin önünde kalan ekmek yüklü kamyonetin sürüklenmeye başladığı görülüyor.- OlayNazmi Yıldırım (50) idaresindeki 26 TE 390 plakalı ekmek yüklü kamyonete, 15 Şubat'ta, Sülümenli beldesinde, bariyerleri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Afyonkarahisar-Konya seferini yapan 36008 numaralı yük treni çarpmış, yaklaşık 500 metre sürüklenen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetmişti.Öte yandan 6 Şubat'ta da yine aynı yerde yük treninin, ekmek yüklü başka bir kamyonete çarpması sonucu sürücü ağır yaralanmıştı.
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