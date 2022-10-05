ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?
- Çiriş otunun bağışıklığı güçlendirmesinden saç dökülmesine, cilt sorunlarından enfeksiyonların iyileşmesine kadar etkili olduğu biliniyor. İçeriğindeki su, sivilce ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarını azaltabilir.
- Aynı zamanda bu otta bulunan vitaminler sayesinde saç dökülmesinin azaldığı, köklerinin güçlendiği, saçkıran gibi hastalıklara karşıda iyi geldiği belirtiliyor.
- İçindeki vitaminler sayesinde, saç dökülmelerini azaltır, saç köklerinin daha güçlü olmasını sağlar.
- C vitamini açısından zengin olan çiriş otu, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan korur.
- Mevsimsel gribe karşı koruma sağlar.
- Adet düzensizliklerinin azalmasına, regl döneminin düzenli bir şekilde devam etmesine yardımcı olur.
- Vajinal akıntının azalmasına ve sorunun tamamen ortadan kalkmasına yardımcı olur.
- İdrar yolu enfeksiyonlarında tedavi sürecinin hızlanmasına yardım eder.
- Çiriş otunun suyu sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşme sürecine katkı sağlar.
- Hemoroid (Basur) rahatsızlığının tedavisinde olumlu etkileri vardır.
- Akrep ve yılan sokmalarında tedavi amaçlı kullanılır.
- Beyaz kan hücrelerinin artmasında rol oynar.
- Emziren kadınlarda süt miktarının artmasına yardımcı olur. Anne sütünün çoğalmasına da vesile olduğu aktarılan otun, daha birçok rahatsızlığın şifası olduğu da sağlıkçılar tarafından dile getiriliyor.
- Bağırsakların düzenli çalışmasını destekler.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
*Bu faydalar, herkeste aynı şekilde ortaya çıkmayabilir. Bu nedenle tedavi amaçlı tüketmeniz önerilmez. Öncesinde mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir.
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