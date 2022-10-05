ÇİRİŞ OTU NEDİR?

Çiriş otu, Asphodelaceae familyasından Asphodelus cinsinin oluşturan bitki türlerinin ortak adıdır. Bu bitki, mart ve nisan aylarında çıkar ve toplanmaya başlanır. Türkiye'nin birçok yerinde bu dönemlerde pazarlarda çirişe rastlamak mümkündür.

Elazığ, Tunceli, Bingöl başta olmak üzere bölge genelinde bir çok ilde doğal olarak yüksek rakımlarda yetişen yöresel adıyla gulik otu olan çiriş otunun birçok hastalık için de şifa deposu olduğu belirtiliyor.

Kendine has kokusuyla yiyenleri kendisine hayran bırakan çiriş, börek, çorba, sulu yemek ve pilav gibi yemeklere konu olur. Beyaz çiçekleriyle hemen tanınan bu bitki, halk arasında yaban pırasası ya da dağ pırasası olarak da anılır.