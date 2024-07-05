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        Haberler Yemek Yapma Hem protein oranı yüksek hem sağlıklı: Kolayca hazırlanabilen fırında tavuk köftesi tarifi!

        Hem protein oranı yüksek hem sağlıklı: Kolayca hazırlanabilen fırında tavuk köftesi tarifi!

        Lezzetli bir akşam yemeği için pratik ve sağlıklı bir seçenek mi arıyorsanız tavuk köftesi yapabilirsiniz. Bu tarif, hem hafif hem de besleyici bir alternatif sunuyor. Tavuk köfteleri, fırında pişirildiği için yağ oranı düşük ve sağlıklı bir seçenek oluşturuyor. Peki, nasıl hazırlanıyor? İşte, kolayca yapabileceğiniz fırında tavuk köftesi tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 17:42 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:42
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        • 1

          Evde yapılan yemeklerin vazgeçilmezi olan tavuk köftesi, fırında pişirildiğinde hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olabiliyor. Bu tarif, özellikle sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için de ideal bir seçenek sunuyor. Tavuk köfteleri, içerdiği protein ve düşük yağ içeriğiyle dengeli bir beslenme için iyi bir tercih oluyor. İşte, sizin için evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz fırında tavuk köftesi tarifinin adım adım yapılışı...

        • 2

          FIRINDA TAVUK KÖFTESİ

          MALZEMELER:

          1 kiloya yakın tavuk göğsü

          1 büyük yumurta

          2 yemek kaşığı zeytinyağı

          1 su bardağı galeta unu

          Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)

          2 diş sarımsak

          1 çay kaşığı tuz

          Yarım çay kaşığı karabiber

          1 çay kaşığı soğan tozu

          1 çay kaşığı kekik

          2 yemek kaşığı ince kıyılmış taze maydanoz

        • 3

          SOSU İÇİN:

          4 yemek kaşığı tereyağı

          2 yemek kaşığı limon suyu

          2 diş sarımsak

          2 yemek kaşığı ince kıyılmış taze maydanoz yaprağı

          1 çay kaşığı doğranmış kekik yaprağı (yoksa toz da kullanabilirsiniz)

          Bir tutam tuz

        • 4

          YAPILIŞI:

          Fırını önceden 200 derecede ısıtın ve fırın tepsisine yağlı kağıdınızı serin. Tepsiyi bir kenara koyun.

          Bu sırada tavukları olabildiğince küçük bir şekilde doğrayın ve blenderda çekin. Çektiğiniz tavukları büyük bir kaba alın ve üzerine köfte yapar gibi diğer malzemeleri ekleyin.

        • 5

          Daha sonra büyük bir kaşık veya spatula yardımıyla köfte malzemelerini karıştırın.

          Hepsi birbirine karıştıktan sonra yaklaşık 2 yemek kaşığı büyüklüğünde bir parçayı alın ve elinizle top haline getirin. Top haline getirdiğiniz köfteleri kenara koyduğunuz fırın tepsisine yerleştirin.

        • 6

          Yaklaşık olarak bu tariften 35 köfte çıkacaktır. 20 dakika veya tamamen pişene kadar pişirdikten sonra bir kaba aktarın.

          Sosunu hazırlarken tereyağı ve limon suyunu küçük bir tencereye koyun ve orta ateşte tereyağı tamamen eriyene kadar pişirin.

        • 7

          Kıyılmış sarımsağı ekleyin ve kokusu çıkana kadar yaklaşık 1 dakika kadar pişirin. Ateşten alın ve doğradığınız otları ekleyip karıştırın.

          Fırından çıkan köftelerin üzerine tereyağlı sosu fırçayla veya kaşıkla sürün. Sıcak köfteleri, kalan otlu tereyağı sosunuzla veya seçtiğiniz bir makarnayla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

          Kaynak: Sally's Baking Recipes

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