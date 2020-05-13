Ağzı açık kaldığı için yiyeceklerin bayatlamasına neden olan kutular mutfakta hepimizin canını sıkıyor.
Ancak kutuların ağzının kapalı durmasını sağlayan çok basit bir yol var.
İngiltere'nin Blackpool kentinde yaşayan Becky Holden McGhee, mısır gevreği kutusunu muntazam bir şeklde katlamanın yolunu sosyal medya hesabından paylaştı.
McGhee'nin Facebook'tan paylaştığı kutu katlama videosu 3 milyondan fazla görüntülenme aldı.
McGhee videoda, kutuyu üst kanatları ortada buluşacak şekilde kapamak yerine kartondan V şekli yapmayı gösterdi.
Anne, kutunun içindeki dar kanatları ve bir geniş kanadı içeri doğru katladı.
Daha sonra kutunun içine hava girmesini önlemek için yanlarını sıkıştırdı.
Son olarak geniş kapaklardan birini kutunun içine soktu.
İşte böyle!
Bozuk fermuarların can sıkıcı olduğunu biliyoruz ancak fermuarı tamir etmenin çok basit bir yöntemi olduğunu söylesek ne dersiniz?
Engineering isimli Twitter hesabının paylaştığı video ile bozuk fermuarı tamir etmek oldukça kolay.
Bunun için ilk başta çatalı bir yere sabitlemek, daha sonra da fermuarın tutma yerine çatalı geçirmek gerekiyor.
İşte böyle!
Şaşırtıcı ama çatlak ayak topuklarını ketçap ile iyileştirebilirsiniz.
Ayak tabanını pürüzsüzleştiren bu karışım için öncelikle bir kaseye ketçap sıkın.
Ardından üzerine 2 kaşık kadar toz şeker ilave edin.
İkiliyi kaşık yardımıyla karıştırın.
Şekerli ketçapı bir poşete döktükten sonra ayağınızı karışıma yerleştirin ve mümkünse üzerine çorap giyin.
Bir saat kadar beklettikten sonra ayağınızı bol suyla yıkayın.
Farkı göreceksiniz!
Gün boyu topuklu ayakkabı ile rahatça yürümek için ikinci ve üçüncü ayak parmağınızı yara bandıyla sabitleyebilirsiniz.
Diğer yandan bant kullanarak ayak ağrınızı da azaltabilirsiniz! Ayağınızdaki üçüncü ve dördüncü parmağını birbirine yapıştırmak, ayak ağrınızın azalmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktır.
Bunun nedeni ise bu iki parmağın arasında yer alan sinirdir. Parmaklar bantlandığında ağırlık sinirinize eşit bir şekilde baskı yapar ve böylece ayağınızdaki ağrı azalmış olur.
Sert ayakkabıları esnetmek için kurutma makinesi kullanın. Saç kurutma makinesini en düşük ayara getirin. Ardından makinenin başını ayakkabının iç kısmına doğru tutun. Makineyi bir süre ayakkabıya tuttuktan sonra aleti kapayın. Ardından bir çift çorabı ayakkabının içerisine yerleştirin. Ayakkabı soğuduktan sonra, ayaklarınızın şekline uyum sağlayacaktır.
Ayakkabı kokusu için çay poşeti kullanabilirsiniz. Bir gece önceden ayakkabı içine yerleştireceğiniz çay poşeti sabaha kadar ayakkabınızdaki kokuyu alacaktır.
Soğanları uygun koşullarda saklarsanız sekiz aya kadar kullanabilirsiniz.
Soğanların daha taze kalması için çok kolay bir yöntem var. Bunun için ilk önce külotlu çorabın bacak kısmına soğanı koyup bağlayın, sonra diğer soğanı ekleyin. Bu işlemi devam ettirebildiğiniz kadar ettirin. İşte hazır!
Patates doğal beyazlatma için mükemmel bir sebzedir. Hafif asitli olan patatesi koltuk altı kararmalarından kurtulmak için kullanabilirsiniz. Bunun için ilk önce patatesleri dilimleyin.
Ardından da dilimlerle koltuk altınızı ovalayın. 10 dakikalık ovalama işleminden sonra koltuk altınızı ılık suyla yıkayın. Bu kürü haftada üç kez uygulayın.
SARIMSAĞI YASTIK ALTINA KOYARSANIZ...
Binlerce yıldır, farklı kültürlerin, çeşitli amaçlar dahilinde kullandığı sarımsak, nahoş kokusuna rağmen, vitamin deposu olarak biliniyor. Tansiyonu dengeleyen, kalp sağlığını koruyan sarımsağın bu seferki kullanım amacı ise çok başka.
Sarımsağı, yastığın altına koyarak uyumanın pek çok faydası olduğuna inanılıyor. Eğer uyku problemi yaşıyorsanız, yastığınızın altına sarımsak koyarak uyuyun. Koku ilk başta sizi rahatsız etse de sarımsak sayesinde uykunuzu daha iyi aldığınızı fark edeceksiniz.
En çok kullanılan baharatlardan olan ve pek çok rahatsızlığa iyi gelen karabiberi çok daha kolay kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?
Karabiberlik kullanırken pek çoğumuz bu sorunla karşılaşıyoruz.
Ne kadar sert sallarsak sallayalım karabiberliğin içinden çok az ürün dökülüyor.
Bu can sıkıcı durum için çok kolay bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz.
Yemeklerinizin üzerine daha rahat karabiber serpmek için öncelikle herhangi bir tuzluk alın.
Karabiberliği ters çevirin.
Daha sonra tuzluk ile karabiberliğin alt kısmına dairesel hareketler çizin.
İşte böyle!
Bu yöntemle karabiber daha kolay bir şekilde dökülecektir.
Tıkanmış lavaboyu açmak için biraz soda ve limon kullanmak yeterli olacaktır.
Soda ve limon tıkanmış lavaboyu açmak için zahmetsiz ve ucuz bir çözümdür!
İşte böyle.
Lavabolarda oluşan kötü kokudan kurtulmak için tarçın kullanabilirsiniz.
Bunun için lavabonun içerisine bir avuç tarçın dökün. Ardından musluğun sıcak su kısmını kullanarak lavaboyu yıkayın. Tarçın hoş kokusuyla lavaboda oluşan kötü kokuyu engelleyecektir.
Haşlanan makarnanın suyunu, hiç böyle süzmeyi düşünmüş müydünüz? Bu yöntem sayesinde makarnayı tencereden süzgece, oradan da tekrar tencereye aktarmak yerine işinizi bir hayli kolaylaştırmış olacaksınız.
Donmuş tereyağını kısa sürede yumuşatmak için bir bardağı ısıtın, tereyağını bir tabağa koyup üzerine su bardağı kapatın.
Arabanızın halısına dökülen cam parçalarını toplamak için yapıştırıcı bantlardan kullanabilirsiniz.
Mutfağınızdaki sineklerden kurtulmak için bir kaseye sirke ve sıvı sabun dökün.
Doğrama tahtasının kirini temizlemek için bir limon ve tuz işinizi görecektir.
Tencere kapaklarına yer bulmak her zaman sıkıntıdır. Dolap kapağına tutacak yapıştırarak alternatif saklama alanı oluşturabilirsiniz.
Domatesi daha uzun süre taze tutmak için buzdolabı yerine oda sıcaklığında muhafaza etmelisiniz. Ancak sıcak havalarda buz gibi, sulu ve taze domatesler tüketmek istiyorsanız bu yöntem tam size göre! Domatesin ömrünü birkaç gün daha uzatmak ve daha sulu kalmalarını sağlamak için koparılan kısmını aşağı tarafta buzdolabında saklamalısınız.
Koparılan kısmın aşağı tarafta kalması domateslerin çabuk çürümesini geciktirir.
Çünkü domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur.
Ayrıca domatesin en susuz kısmı da koparıldığı yerdir.
Eğer domatesi ters çevirirsek sulu kısım koparılan kısma iner ve domatesin her bölgesi sulu ve tatlı olur.
İşte ters çevrilen domates ile çevrilmeyen arasındaki şaşırtıcı fark!
Gömleklerin yakalarını kusursuzca ütülemek için saç düzleştiricisini kullanabilirsiniz.
Terliklerin parmak arası plastikleri yuvalarından çıkıyorsa, paketlere takılan bu plastik parmalarından faydalanın.
Ellerinize bulaşan acı biberden kurtulmak için, zeytinyağı ile ellerinizi iyice ovalayın. Sonra da sabun ile yıkayın.
POŞETİN İÇİNE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...
Karasinekler her yerde her an belirebilen hayvanlardır. Genellikle sıcak havalarda ortaya çıkan bu sinekleri rahatlıkla evinizden uzaklaştırabilmeniz mümkün.
İşte karasineklerin evinizden uzaklaşmasını sağlayacak en etkili ve en pratik yöntem…
Evinize karasineklerin girmesini istemiyorsanız ispirtolu suyla karasinekleri evden uzaklaştırabilirsiniz. Sürekli bir yerde toplanmaya meyilli olan karasinekler için bu yöntem en etkili yoldur.
Ayrıca ispirtonun böceklere ve sineklere karşı inanılmaz bir kokuya sahip olması onları uzaklaştırmada etkili olacaktır. Özellikle ispirtoları şeffaf poşetlerin içerisine yerleştirip ışık alan bir yere kapı önüne veya cam önüne ışık alan herhangi bir yere asabilirsiniz. Şeffaf poşetler güneş ışığının kırılmasına ve prizmalar oluşmasına neden olacaktır. Bu optik etki sayesinde uçan sinekler hem kokudan hemde ışıktan bulunduğunuz ortama yaklaşamayacaklardır.
Pizza veya diğer pişmiş yemeklerinizi mikrodalga fırında ısıtırken yanına bir bardak su koyun. Nem, yemeğin kurumasını engelleyecektir.
Maydanoz, dereotu gibi otlarınızı buz küpü tepsisinde dondurursanız, vitaminlerini korumuş olursunuz.
Evden çıkmadan önce dondurucunuza su dolu bir bardak bırakın. Su donduktan sonra ise donmuş buzun üzerine madeni para koyun.
Ardından da kupayı tekrar dondurucunuza yerleştirin. Döndüğünüzde bardağı kontrol etmekte ihmal etmeyin.
Eğer bozuk para bardağın içerisine düşmüşse yiyecekleriniz bozulmuş demektir. Yani bardaktaki buz erimiş ve yiyeceklerinizin de buzu çözülmüştür. Bozuk para bıraktığınız gibiyse de yiyeceklerinizi rahatlıkla tüketebilirsiniz.
Sarımsak veya soğan kokularını elinizden çıkarmak için sofra tuzu veya limonu kullanın. Onları ellerinize sürtün ve su ile durulayın.
Tenceredeki yemeğin taşmamasını istiyorsanız üzerine tahta bir kaşık bırakın. Asla taşmayacaktır.
Çelik mutfak eşyalarınızın parlaklığını geri kazandırmak için, onları sirke ve su karışımı ile yıkayın. Eğer metal parçaları yoksa aynı karışımla bir gece beklerek elde edebilirsiniz.
Limonun suyunu son damlasına kadar kullanmak istiyorsanız, önce buzdolabında bekletin. Ardından mikrodalga fırında 15-20 saniye bekletin.
Gözleriniz yaşarmadan soğan kesmek için, doğramadan yarım saat önce soğanı buzdolabında bekletin.
Yumurtalarınızın ne kadar taze olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz.
Tam şekilde dibe çöküyorsa taze, yarısı çöküyorsa bir haftalık, sadece uç kısmı zemine değiyorsa 2-3 haftalık, dibe vurmuyorsa oldukça bayattır.
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