Hem lezzetli hem de çok sağlıklı! Turşuyu tüketirken sağlığınıza sağladığı bu faydaları biliyor muydunuz?

Hem lezzetli hem de çok sağlıklı! Turşuyu tüketirken sağlığınıza sağladığı bu faydaları biliyor muydunuz?

Turşu, sağlık ve lezzet açısından harika bir gıda seçeneğidir. Fermente edilmiş sebzelerden yapılan bu atıştırmalığın sağlığa birçok faydası vardır.

TURŞUNUN BESİN DEĞERİ NEDİR?

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Turşu, çeşitli sebze veya meyvelerin fermente edilerek hazırlanan bir gıda olup, içerdiği probiyotik bakterilerle sindirim sağlığını destekler. Ayrıca, düşük kalorili olmasına rağmen, lif, vitamin (C, K) ve mineral (potasyum, manganez) bakımından zengindir.

TURŞU YEMENİN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

1. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Yoğun stres ve çeşitli hastalıklar bağışıklık sisteminin gücünü azaltabilir. Vücut üzerinde bütüncül bir etki yarattığı gibi, içeriğinde yararlı bakteriler bulunur. Bağırsak florasını güçlendiren probiyotikler aynı zamanda güçlü bir bağışıklık sisteminin göstergesidir. Ürünün oluşumu fermantasyon esasına dayandığı için probiyotikler ile sebze meyvelerdeki vitamin içeriğiyle etkisini gösterir.

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2. ENERJİ SEVİYESİNİ ARTIRIR

Turşuda bulunan B grubu vitaminleri, vücudun enerji metabolizmasında hayati öneme sahiptir. Bu vitaminler, tükettiğimiz yiyeceklerin enerjiye dönüştürülmesini sağlar. Turşu, düşük kalorili olmasına rağmen vitamin ve mineraller içerdiğinden, özellikle çalışan ya da spor yapanlar için enerji sağlayabilir.

3. SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER

Turşunun sindirim sistemini iyileştirdiği en önemli avantajlardan biridir. Turşu, fermente besinler grubuna girer ve probiyotik içerir. Sindirim sağlığı ve bağırsak dengesi, bu probiyotiklerin bağırsaklardaki faydalı bakteri sayısını artırmasıyla önemlidir. Kabızlık, şişkinlik gibi sindirim sorunlarını hafifletir ve besin emilimi de iyileştirir.

4. KAN ŞEKERİNİ DENGELER

İçeriğinde yüksek düzeyde lif bulunur. Bu özelliği sayesinde yemekle birlikte tüketildiğinde yiyecekler daha uzun süre midede kalır. İnsülin salınımında dengeleyici etki gösterir. Yemek sonrasında yiyeceklerin türüne bağlı olarak hızla yükselebilen kan şekerini dengeleyerek kontrollü bir seviyede olmasına yardımcıdır.

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5. KALP DAMAR SİSTEMİ İÇİN YARARLIDIR

Sağlıklı bireylerde turşu tüketiminin kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkileri bulunur. Zengin vitamin ve mineral içeriğine sahip farklı türleri tüketilerek koruyucu etkisi arttırılabilir.

6. ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN ZENGİNDİR

Doğal olarak, sebze ve meyveler çeşitli antioksidan maddeler içerir. Örneğin, lahana, biber ve salatalık gibi turşu sebzeler, C vitamini ve diğer antioksidan maddelerle doludur. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallere karşı korur ve bu da uzun vadeli hastalıkların gelişme riskini azaltır. Turşu düzenli olarak tüketmek, oksidatif stresle mücadeleye yardımcı olabilir.

TURŞUYU KİMLER TÜKETİRKEN DİKKAT ETMELİDİR? İçeriğinde bol miktarda sodyum barındırdığı için yüksek tansiyonu bulunan kişilerin kontrollü olarak tüketmesi gerekir. Diyabetli hastalarda tüketimi tansiyon yükselmesine neden olabilir. Bu durum da böbrek sorunlarına davetiye çıkarabilir. Diyabet, böbrek yetmezliği, mide sorunu yaşayan bireylerin de diyetisyen kontrolünde tüketip tüketemeyeceklerini öğrenmeleri gerekir. REKLAM TURŞU SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR? Turşunun kendisi kadar turşu suyunun faydaları da son zamanlarda büyük ilgi görüyor. Turşu suyu içmek, özellikle sporcular tarafından sıklıkla tercih edilen bir alışkanlıktır çünkü kas kramplarını önler ve vücudun hızla iyileşmesini sağlar. 1. VÜCUT SIVI DENGESİNİ DÜZENLEME Kas krampları, yoğun egzersizden veya günlük yaşamda fazla su içmekten kaynaklanabilir. Turşu suyu, içerisindeki tuz ve mineraller sayesinde kasların kasılmasını ve gevşemesini kontrol eder. Bu, krampların ortaya çıkmasını önler ve kramplar meydana geldiğinde daha çabuk iyileşmesini sağlar. 2. SPOR SONRASI HIZLI İYİLEŞME Ağır egzersiz veya uzun yürüyüşler sonrası kaslar yorgun düşer ve ağrılar olabilir. Turşu suyunda bulunan probiyotikler ve mineraller, kas yorgunluğunu hafifletmeye yardımcı olabilir. Asidik yapısı, kan akışını hızlandırarak iyileşmeyi de kolaylaştırabilir. Her şeyde olduğu gibi turşu suyunda da aşırıya kaçmamalısınız. 3. KAS KRAMPLARINI ÖNLEME Kas krampları, yoğun egzersizden veya günlük yaşamda fazla su içmekten kaynaklanabilir. Turşu suyu, içerisindeki tuz ve mineraller sayesinde kasların kasılmasını ve gevşemesini kontrol eder. Bu, krampların ortaya çıkmasını önler ve kramplar meydana geldiğinde daha çabuk iyileşmesini sağlar. REKLAM GENEL BİR TURŞU TARİFİ VE YAPILIŞI MALZEMELER - 1 kg çeşitli sebzeler (salatalık, havuç, lahana gibi) - 2 yemek kaşığı tuz - 2 su bardağı su - 1 su bardağı sirke (elma sirkesi tercih edilebilir) - 1 yemek kaşığı şeker - 2-3 diş sarımsak (isteğe bağlı) - 1 tatlı kaşığı hardal tohumu (isteğe bağlı) - 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu (isteğe bağlı) - 1 tatlı kaşığı kırmızı biber (isteğe bağlı) YAPILIŞI 1. Sebzeleri yıkayın ve istediğiniz şekilde doğrayın. 2. Bir tencerede su, tuz, sirke ve şekerini karıştırarak kaynatın.

3. Sebzeleri bu karışıma ekleyin ve birkaç dakika haşlayın. 4. Sebzeleri karışımdan çıkarın ve sterilize edilmiş kavanozlara yerleştirin. 5. Eğer kullanacaksanız sarımsak, hardal tohumu, kişniş tohumu ve kırmızı biberi kavanozlara ekleyin. 6. Kaynayan su karışımını kavanozlara dökün. 7. Kavanozları sıkıca kapatın ve soğuduktan sonra buzdolabında birkaç gün dinlendirin. 8. Turşunuz hazır olduğunda tüketebilirsiniz. Taş gibi yoğurt yapmak artık çok kolay! Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı?