Taş gibi yoğurt yapmak artık çok kolay! Sırrınızı herkes öğrenmek isteyecek!

EV YOĞURDU TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tutam şeker

1 tutam tuz

Yapılışı:

Yoğurt yapımında ilk olarak süt tencerenin ağzı açık vaziyette orta ateşte kaynatılır, kaynama başlayınca kısık ateşte 10-15 dakika daha kaynatılır. Kaynayan süt hafif el yakacak dereceye kadar soğutulur. Bir kase içerisine maya olarak kullanılacak ve tercihen suyu alınmış damızlık yoğurt konur ve üzerine şeker ve tuz atılıp iyice karıştırılır. Kaynayıp biraz soğumuş süt ile maya için hazırladığımız karışım çırpılır. Ve ardından tüm malzeme süte eklenir. Yoğurdun mayalandığı tencerenin ağzı hava almayacak şekilde kenarlarından sıkıca kapatılır. Çift kat bez ile sarmanızı öneririz. Tencere tamamen bezin içinde kalmalıdır. 4 saat sonra tencerenin üzeri açılıp kontrol edilir ve bir sorun yoksa hemen buzdolabına kaldırılır ve yaklaşık bir gün dinlendirilir. Ertesi gün yoğurdunuz tüketime hazırdır.