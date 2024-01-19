ATLAS VE DÜNYA KÜRESİ

Atlas ve dünya küresi, coğrafya konularını görsel olarak keşfetmeyi sağlayarak yerler arasındaki ilişkileri anlamada yardımcı olur ve genel kültürü artırır. Bununla birlikte, bu konuları daha rahat öğrenebilmesi için örneğin küreyi arada bir çıkartıp rastgele bir şekilde bu ülke nerede şeklinde oyun oynayabilirsiniz. Atlas içinse İsim-şehir oyununda çocuğunuzun yararlanmasını sağlayabilirsiniz.