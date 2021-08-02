"ZORUMA GİTTİ!"



Söz yazarı ve besteci Şehrazat, Twitter hesabından, "Bu yurt dışı çağrısı ağrıma gitti!" mesajını yayınladı. Nilgün Belgün de "Benim de ağırıma gitti. Ben de paylaşmayacağım!" diyerek, arkadaşına destek verdi.