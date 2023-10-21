Hellas Verona-Napoli: 1-3 (MAÇ SONUCU)
İtalya Serie A'da son şampiyon Napoli, 9. haftada konuk olduğu Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etti.
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, deplasmanda Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etti.
Ligin 9. hafta mücadelesinde, son şampiyon Napoli, konuk olduğu rakibine karşı ilk yarıyı 27. dakikada Matteo Politano ve 43. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golleriyle 2-0 önde geçti.
Napoli, Kvaratskhelia'nın 55. dakikadaki golüyle 3-0 öne geçerken Hellas Verona, Darko Lazovic'in 60 dakikada kaydettiği gol ile farkı tekrar ikiye indirdi. Maçın geri kalan bölümünde başla gol olmayınca Napoli, maçı 3-1 kazandı.
Bu sonuçla, Napoli 17 puana çıkarak zirve takibini sürdürürken Hellas Verona ise 8 puanda kaldı.