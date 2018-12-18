Hellas Verona: 3 - Pescara: 1 (Maç sonucu)

İtalya Serie B maçında Hellas Verona ile Pescara karşılaştı.Hellas Verona takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Marco Silvestri, Luca Marrone, Alan Empereur, Samuel Gustafsson, Lee Seung-Woo, Mattia Zaccagni, Andrea Danzi, Pawel Dawidowicz, Ryder Matos, Antonino Ragusa, Samuel Di CarminePescara ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Elhan Kastrati, Cristiano Del Grosso, Andrew Gravillon, Gennaro Scognamiglio, Antonio Balzano, Ledian Memushaj, Pepin, Leonardo Mancuso, Gaetano Monachello, Gaston Brugman, Manuel Marras14. dakikada Hellas Verona oyuncusu Andrea Danzi topu ağlarla buluşturdu. Mücadelenin 40. dakikasında Hellas Verona Samuel Di Carmine ile skoru 2-0 yaptı. Maçın ilk devresi 2-0 bitti. İlk 45 dakikada Pescara futbolcuları Gennaro Scognamiglio, Pepin ile Hellas Verona futbolcuları Luca Marrone, Samuel Gustafsson sarı kart gördü. 50. dakikada Hellas Verona oyuncusu Cristiano Del Grosso skoru 3-0 olarak değiştirdi.67. dakikada Pescara, Leonardo Mancuso ile 3-1 yaparak farkı 2'e indirdi.İkinci yarıda Pescara oyuncusu Andrea Palazzi sarı kartla cezalandırıldı.Maçın 2. yarısında Hellas Verona ekibinde Antonino Ragusa, Andrea Danzi, Mattia Zaccagni oyundan çıktı, Alberto Almici, Karim Laribi, Liam Henderson yerine girdi., Pescara takımında ise Andrea Palazzi, Mirko Antonucci, Andrea Cocco girerken Manuel Marras, Gaetano Monachello, Pepin çıktı. Karşılaşma 3-1 tamamlandı.İddaa 529 koduyla açtığı bu maçta Hellas Verona kazanır bahsine oynayanlara 1.85 oranını kazandırdı.Hellas Verona takımının son 5 maçlık performansı: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi. Konuk Pescara ise bu süreçte 4 kez kazandı, 1 kez yenildi.