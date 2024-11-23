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        Haberler Spor Futbol İtalya Hellas Verona: 0 - Inter: 5 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Hellas Verona: 0 - Inter: 5 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 13. haftasında Inter, deplasmanda Hellas Verona'yı 5-0 mağlup etti. Marcus Thuram (2), Joaquin Correa, Stefan de Vrij ve Yann Bisseck'in golleriyle farklı kazanan Inter, puanını 28'e yükseltti. Hellas Verona ise haftayı 12 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 20:01 Güncelleme: 23.11.2024 - 20:01
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        Inter, deplasmanda gol oldu yağdı!
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        İtalya Serie A'nın 13. haftasında Hellas Verona ile Inter karşı karşıya geldi. Marcantonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla Inter oldu.

        Inter'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Joaquin Correa, 22 ve 25. dakikalarda Marcus Thuram, 31. dakikada Stefan de Vrij ve 41. dakikada Yann Bisseck kaydetti.

        Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

        Bu sonuçla birlikte Inter puanını 28'e yükseltirken, Hellas Verona 12 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki maç haftasında Inter deplasmanda Fiorentina'ya konuk olurken, Verona deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak.

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