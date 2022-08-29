Helikopteri Kim İcat Etti?

1907 yılında Paul Cornu tarafından tasarlanan ilk helikopter, ilk kez Fransa’nın Normandiya Bölgesinde havalanmıştır. 24 beygirlik bir güce sahip olan bu helikopter hiçbir ek desteğe ihtiyaç duymadan havalanmayı başarmış ve yaklaşık 30 santimetre yükselmeyi başarmıştır.

Yunanca hareketli kanatlar anlamına gelen ve bilinen ilk helikopter 1907 yılında Paul Cornu tarafından icat edilmiştir. Çift pervaneden ve tek motordan oluşan bu ilk örnek 20 saniyeliğine yerden yaklaşık 30 santimetre yükselmeyi başarmıştır. Ayrıca bu denemeyle Paul Cornu; helikopterle ilk uçuşu gerçekleştiren kişi olarak da tarihteki yerini almıştır.

Günümüzde sağlıktan askeriyeye, ulaşımdan yangınla mücadeleye birçok alanda hızlı ve etkin bir çözüm sunan helikopter ne zaman bulundu? İşte, tüm detaylar…

Helikopter Nasıl İcat Edildi?

Bir pervane ile yerden yükselerek havada kalmak fikrini kökenleri çok eskilere dayanmaktadır. Bundan yaklaşık 2500 yıl önce Çinli çocukların pervaneli bir takım oyuncaklara sahip oldukları bilinmektedir.

Hem yukarı doğru yükselebilen hem de kendi etrafında dönen bir araç fikrinin ilk planları ise Leonardo Da Vinci’ye aittir. Bir pervane aracılığıyla ve insan gücüyle yükselen bu araç telden ve kamıştan meydana geliyordu. Sadece bir çizim olarak kalan bu fikir hiçbir zaman gerçeğe dönüşmemiştir.

İçten yanmalı motorların ortaya çıkışına kadar Da Vinci’ninkine benzer birçok farklı tasarım ortaya atılmıştır. 1800’lü yıllarda içten yanmalı motorların geliştirilmesiyle birlikte helikopterlerin icadı mümkün bir hal almıştır.

1907 yılında Paul Cornu’nun geliştirdiği ilk helikopterin ardından bu alandaki çalışmalar da hız kazanmaya başlamış ve 1924 yılında yine bir Fransız olan Etienne Oehmichen tasarladığı helikopterle yerden 15 metre yükselmeyi başarmıştır.

Bugün de kullanılan helikopterlerin ilk örneği olarak sayılabilecek helikopter ise Rus asıllı Amerikalı bir bilim insanı olan İgor İvanovich Sikorsy tarafından icat edilmiştir. 75 beygirlik bir güce sahip olan VS-300 adını verdiği modelle 1939 yılında yere bağlı kablolarla ilk uçuşunu gerçekleştiren Sikorsk; 1940 yılında ise ilk serbest uçuşunu gerçekleştirmiştir. Suya iniş ve sudan kalkış gibi özellikler de gösteren bir amfibi helikopter de icat eden Sikorsky, 1941 yılında gerçekleştirdiği bir uçuşta 1 saat 32 dakika gökyüzünde kalmayı başarmıştır. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte birçok helikopter siparişi de alan Sikorsky önemli ticari başarılar elde etmiştir.

1960’lı yıllardan itibaren çift rotorlu helikopterler üretilmeye başlanmıştır. Daha dengeli ve taşıma kapasiteleri daha yüksek olan bu modellerle birlikte helikopterler, ağır yükleri taşımak için daha elverişli bir duruma gelmiştir.

İnsanlığın gerçekleştirmiş olduğu en büyük icatlar arasında yerini alan helikopter bugün de birçok farklı amaç için kullanılmaktadır. Dikey iniş ve kalkış özelliğinin yanında uçağa nazaran daha dar pistlerde de hizmet verebilmeleri, helikopterleri; ulaşımdan sağlığa, askeriyeden yangın söndürmeye kadar birçok alanda kullanılabilir kılmaktadır. Bugün birden fazla modeli olan helikopterler dünya havacılığında özel bir yere sahiptir.