Helikopteri düşen bakan 12 saat boyunca kıyıya yüzdü

Madagaskar'da bir bakanının, helikopterlerinin düşmesinden sonra yaklaşık 12 saat kıyıya yüzerek kurtulan iki kişiden biri olduğunu açıklandı.

Polis ve sahil güvenlik, pazartesi günü düşen helikopter için arama kurtarma çalışmaları yaptıklarını açıklamıştı.

Madagaskar Polisten Sorumlu İçişleri Bakanı Serge Gelle ve kendisiyle birlikte helikopterde bulunan polis memuru salı sabahı ayrı ayrı deniz kenarındaki Mahambo kasabasında karaya çıktı. İkili, kendilerini düşen helikopterden fırlattıklarını belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda 57 yaşındaki Gelle'in hala üzerine kamuflajı varken bir şezlongun üzerinde yorgun bir şekilde yattığı görüldü.

Üşüdüğünü ancak yaralı olmadığını belirten Gelle, "Ölme zamanım henüz gelmedi" dedi.