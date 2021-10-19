Valizi takside unuttu! İçinde 1.8 milyon TL vardı!

İstanbul Sarıyer'de, geçen cumartesi günü sabah saatlerinde Ferahevler Mahallesi'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen kişi, tapu işlemleri yapmak üzere Maslak'tan bindiği taksi ile Sarıyer Kaymakamlığı'na geldi.
VALİZİ UNUTTUĞUNU FARK EDİP POLİSE GİTTİ
DHA'da yer alan habere göre binerken taksinin bagajına koyduğu içinde 300 bin lira ve 150 bin dolar olan valizini, indiğinde almayı unuttu. Kaymakamlıktaki işlemlerini tamamladıktan sonra valizini unuttuğunu hatırlayan kişi, polise başvurdu.
BAŞKA VALİZİ KOYARKEN O VALİZİ FARK ETTİ
Polis ekipleri, çevredeki taksi duraklarını dolaşarak valizi aradı. Bagajındaki valizden haberi olmayan taksici Atakan Türk, durağa geldiğinde başka bir yolcunun valizini bagaja koyarken içi para dolu kayıp valizi buldu.
TAKSİ DURAĞINI ARAYIP HABER VERDİ
Taksici Türk'ün valizi teslim ettiği durak başkanı Orhan Aydoğdu, polisi aradı. Polisle birlikte gelen sahibi durakta içerisinde 300 lira ve 150 bin dolar olan valizini teslim aldı.
"TÜM TAKSİCİ ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Valizi teslim alan sahibi, "Çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde. 300 bin lira burada, 150 bin dolar da burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu iyiliği yaptıkları için, kısa zamanda parayı buldular, kendilerine minnettarım" dedi.
"'SİZİN GİBİ İNSAN KALMIŞ MI' DİYE KONUŞTU"
Taksi durağı yöneticisi Orhan Aydoğdu, "Tutanakla parayı kendisine teslim ettim. Teşekkür etti gitti. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Almancıymış kendisi. Adam bayağı kendinden geçmiş, kendini kaybetmiş bir durumdaydı. Parayı görünce yani çanta bulununca adam bayağı bir ferahladı. Çok teşekkür etti. Yani 'sizin gibi insan kalmış mı' diye konuştu. Hatta bir miktar para teklif etti, almadım ben kesinlikle almadım. Bizim taksilerde genelde böyle şeyler kalıyor. Arkadaşlar duyarlı olsun. Yani helal kazansın" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!