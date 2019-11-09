Hekimoğlu dizisi ne zaman başlayacak? Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? soruları dizi hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Başrol oyuncusu geçtiğimiz günlerde Timuçin Esen olarak açıklanan Hekimoğlu dizisinden ilk fragman yayınlandı. Amerikan House M.D. dizisinden uyarlama olan Hekimoğlu dizisi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

HEKİMOĞLU DİZİ FRAGMANI

HEKİMOĞLU DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Hekimoğlu dizisinin başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz yer alıyor. Dizi de efsaneleşmiş karakter Dr. House'u Timuçin Esen canlandırıyor.

HEKİMOĞLU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hekimoğlu dizisinin yayın tarihi henüz netleşmedi. Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak diziden ayrıntılı bilgi geldikçe detaylar haberlerimizde yer alacak.