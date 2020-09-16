Hekimoğlu 15 Eylül Salı yayınlanan 17. Bölümde Selin'in kocasının hayatı tamamen Hekimoğlu’nun ellerindeydi. Peki Ateş bu ağır yükün altından kalkabildi mi? Hekimoğlu 18. Bölüm fragmanı hemen izleyin...

HEKİMOĞLU 15 EYLÜL SON BÖLÜM

Hekimoğlu Selin’in kocasını tedavi etmeyi sonunda kabul eder ancak Selin’in kocası hasta olmadığı konusunda ısrarcıdır. Hekimoğlu’nun verdiği randevulara bile gitmez. Hekimoğlu’yla karşı karşıya gelmekten çekinmektedir ki bu konuda ne kadar haklı olduğu kısa sürede anlaşılır. Hekimoğlu öyle bir oyun oynar ki Selin’in kocası ne olduğunu anlayamadan kendini hastaneye yatırılmış olarak bulur. Artık hayatı Hekimoğlu’nun ellerindedir.

Diğer yandan sık sık görüşmek durumunda kalan Hekimoğlu ve Selin, kendilerini duygusal olarak sorgulamaktan geri duramazlar. Bir zamanlar birbirlerini çok seven bu ikiliyi zor bir süreç beklemektedir. Zeynep, Hekimoğlu’nun duygularına kapılıp bu vakada sağlıklı kararlar veremediğini savunur. Ve kim bilir? Belki de haklıdır.

Hekimoğlu - Selin aşkı yeniden alevlenebilir mi? Hekimoğlu Selin’in kocasına teşhis koyabilecek mi? Daha da önemlisi Hekimoğlu Selin’in kocasının iyileşmesini isteyecek mi? Hekimoğlu’nu Selin’le yan yana görmek Zeynep’i nasıl etkileyecek?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

HEKİMOĞLU 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI