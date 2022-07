HEKİMLER 7-8 TEMMUZ'DA ÜLKE GENELİNDE İŞ BIRAKIYOR

Ökten, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkede artan şiddet iklimi bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, maalesef can güvenliğimizi de ciddi oranda tehdit eder hale gelmiştir. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizlerin hedef olmasına neden olmakta, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere şiddet, ölüm, çaresizlik, umutsuzluk olarak geri dönmektedir. Dr. Ekram Karakaya'nın katledildiği bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz. Şiddet karşısında hekimlerin, sağlık çalışanlarının kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır. Şiddet öngörülebilir ve önlenebilir bir sorundur ve bu sorun çözüme niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Bizler bu konuda yaşam hakkımızı, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları için gücümüzü her yerde her koşulda hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu çerçevede öncelikle 7-8 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde iş bırakıyoruz. Tüm sağlık, emek, meslek örgütleriyle ve de sağlık emekçileriyle sağlık kurumlarımızın ve sağlık müdürlüklerinin önünde olacağımızı ve tepkilerimizi haykıracağımızı ifade ediyoruz. Dr. Karakaya'nın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz. Son yolculuğunda meslektaşımızın yanında olacağımızı belirterek şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz."