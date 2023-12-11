HEDEP adını DEM Parti olarak değiştirdi
Yargıtay tarafından "HEDEP" ismi kabul edilmeyen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, adını "DEM Parti" olarak değiştirdi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Yargıtay'ın kararının ardından ismini DEM Parti olarak değiştirdi.
Yargıtay’ın kapatılan HADEP’e benzerliği nedeniyle değiştirilmesi yönünde tebliğde bulunduğu HEDEP, kısaltmasını DEM Parti olarak değiştirdi.
YARGITAY'DAN HEDEP KARARI
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti'nin adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilmesi kararını kabul etmemişti.
Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, HEDEP olarak belirlenen parti kısa adını, "devletin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerde odak olması nedeniyle" temelli kapatılan HADEP'i andırdığı gerekçesiyle uygun görmedi.
Kararda, her iki partinin isminin birbiriyle karıştırılmasına elverişli olduğunun ifade edildiği öğrenildi.