Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Bu sezon da şampiyonluk hedefinin uzağında kalan ve gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de her ne kadar yeni teknik direktör belli olmasa da transfer çalışmaları başladı. En azından 1-2 transferi yeni teknik direktör belli olduğu anda sadece onayına bırakmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler'de kanat bölgesinde oluşan eksik nedeniyle çalışmalar bu bölgeye yoğunlaştırıldı.

Bu kapsamda kanatlara 1 veya şartlara göre 2 transfer birden yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de listenin başına ise Sevilla'nın Monaco'dan 25 milyon Euro'ya transfer ettiği Rony Lopes yerleştirildi. Ligde sadece 1 maça, Avrupa Ligi'nde ise 5 maça ilk 11'de başlayabilen Rony Lopes'in sezon sonunda kiralanma ihtimalinin oluşması üzerine bu oyuncuyu yakın takibe alan Sarı-Lacivertli kurmaylar 24 yaşındaki oyuncu ile de temas kurdu.

SEVİLLA SON KARARINI VERMEDİ

Sevilla'nın oyuncu hakkında henüz net kararını vermemesi dolayısıyla transferde net olarak ilerleme sağlayamayan Fenerbahçe'nin oyuncuyu yakından takip etmesi ve ciddi şekilde ilgilenmesi sebebiyle transferde şimdiden avantajlı bir durumda olduğu öğrenildi. Sevilla teknik direktörü Julen Lopetegui'nin oyuncunun kiralanmasına onay vermesi halinde kulüp yetkililerinin de Fenerbahçe'ye bu transferde kolaylık sağlayabileceği kaydedilirken, Monaco'da yıldızı parlayan oyuncunun yeni teknik direktörün de onayıyla önümüzdeki sezon için kadroya dahil edilmesi hedefleniyor.