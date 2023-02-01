Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünyadan Heddy Lester kansere yenik düştü - Magazin haberleri

Heddy Lester kansere yenik düştü

1977 Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkesi Hollanda'yı 'De mallemolen' adlı şarkıyla temsil eden ve yarışmada 12'nci olan Heddy Lester'ın vefat ettiği bildirildi

Giriş: 01.02.2023 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL
Heddy Lester kansere yenik düştü - Magazin haberleri
Kansere yenik düştü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Hollandalı şarkıcı Heddy Lester'den acı haber geldi. Lester'ın Amsterdam'daki evinde 72 yaşında hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Heddy Lester'ın uzun süredir kanserle mücadele ettiği açıklandı.

"HASTALIKLA MUAZZAM BİR ŞEKİLDE MÜCADELE ETTİ"

Heddy Lester'ın kardeşi Frank Affolter, "Hastalıkla muazzam bir şekilde mücadele etti. İlk başta doğru yönde ilerliyor gibi görünüyordu ta ki birkaç hafta önce kanserin karaciğerini de etkilediği ortaya çıkana kadar... Sonra aniden çok hızlı bir şekilde öldü" açıklamasını yaparak, üzüntüsünü dile getirdi.

Kariyerine 1974 yılında başlayan Lester, Amsterdam doğumluydu. Heddy Lester, Gert Balke'yle birlikte 'April Shower' adlı grubun üyesiydi. Lester'ın en çok dikkat çeken şarkısı 'Railroad Song' olmuştu.

ÜLKESİNİ EUROVISION'DA TEMSİL ETMİŞTİ

1977 yılında 'De Mallemole' adlı şarkısıyla Hollanda'yı Eurovision'da temsil eden şarkıcı, aynı zamanda oyunculuk da yapıyordu. Lester, Eurovision'da 12'ncilik elde etmişti.

'De Mallemole' adlı şarkı ilerleyen dönemlerde Paul de Leeuw ve Ruth Jacot tarafından yeniden seslendirilmişti.

Fotoğraflar: YouTube

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ticari değeri yüksek! Karadeniz'de yumurtalarına rastlandı...
Ticari değeri yüksek! Karadeniz'de yumurtalarına rastlandı...
El dezenfektanları sahte etil alkol çıktı
El dezenfektanları sahte etil alkol çıktı
Bursa-İstanbul yolunda kar trafiği!
Bursa-İstanbul yolunda kar trafiği!
Koyun otlatırken Pitbull saldırdı!
Koyun otlatırken Pitbull saldırdı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.