AA

HDP'li Koç'tan Avrupa ülkelerine "Sınırlarınızı hemen açın" çağrısı



HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "Avrupa ve dünya ülkelerine çağrımız şudur: Sınırlarınızı hemen açın. Sömürüyle bu halklardan aldığınız ne varsa geri verin." dedi.

Koç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sığınmacılar meselesinin artık sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı, Avrupa'yı, insanlığı etkileyebilecek bir konuma geldiğini söyledi.

"İnsanlık şu anda bir vicdan muhasebesiyle karşı karşıya." diyen Koç, insanlık vicdanı açısından artık tarihin neredeyse sıfır noktasında olunduğunu ifade etti. Suriye'nin İdlib kentinde yaşananların ardından Türkiye'nin sınırlarını açmasıyla birlikte krizin insanlığın gündemine taşındığını savunan Koç, İnsan Hakları Derneğinin raporlarında mültecilerle ilgili yer alan tespitleri okudu. Koç, "Türkiye'nin mülteciler, sığınmacılar konusunda insanlık onuruna yakışmayacak politikasının yanında Avrupa ülkelerinin bugünkü tutumunu da kesinlikle kınıyoruz." diye konuştu.

Şu anda sığınmacılara kapılarını kapatan Avrupa ülkelerinin, yüzyıllardır bütün coğrafyayı, dünyayı sömürdüğünü ve sömürmeye devam ettiğini dile getiren Koç, "Avrupa ve emperyalist ülkeler, kendi ülkelerine bu tür sorunları uzak tutarak Orta Doğu, Asya ve az gelişmiş olan ülkelerin çoğunu işgal ederek dünyayı çekilemez, yaşanamaz hale getirdi. Avrupa ve dünya ülkelerine çağrımız şudur: Sınırlarınızı hemen açın. Sömürüyle bu halklardan aldığınız ne varsa geri verin. Yüzyıllardır bu halkları sömürüyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Yunanistan sınırında bekletilen sığınmacılara ilişkin fotoğraflar gösteren Koç, bunun insanlık sorunu olduğunu, bütün ülkeler ile sivil toplum kuruluşlarının hemen bu duruma el atması gerektiğini söyledi.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin sığınmacılara ilişkin maddelerini okuyan Koç, "Bu ilke çerçevesinde derhal bütün sınırlar açılmalıdır. Kim nereye gitmek istiyorsa oraya gitmelidir. Gittiği yerde de insanlık onuruna yakışacak şekilde bir yaklaşım gösterilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyoruz." dedi.