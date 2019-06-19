19 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya, Demirtaş'ın avukatlarının yanı sıra bazı HDP'li milletvekilleri ile siyasetçi ve hukukçulardan oluşan yabancı heyet de katıldı.
Bingöl'de 2012 yılında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında hazırlanan 23'üncü fezlekeye ilişkin savunma yapan Demirtaş, konuşmasında geçen 'kürdistan' ve 'gerilla' sözleri nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' ile suçlandığını belirtti. Demirtaş, "Bu fezlekeyi hazırlayan savcı da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı. O dönem, bu yapı benden rahatsız olduklarını sadece gazetelerinde dile getirmiyorlardı. Televizyon kanallarından da hakkımda kara propaganda yapıyorlardı. Parlamentoda da cemaate yakın isimlerin bana karşı tavırlı olduklarını hissediyordum. En iyi yaptıkları şey olan 'kes, kopyala, yapıştır' yöntemi ile buradaki konuşmamı fezlekeye yazmışlar. Ancak her nedense benim cemaate yönelik yaptığım eleştirilerin hiçbirini fezlekelere almamışlar" dedi.
'KARAR DIŞARIDA VERİLMİŞ'
Bu tür suçlamalarla yargılanmasının, 'siyasi operasyon' olduğunu savunan Demirtaş, "Yargılanmam sırasında yüzlerce defa anayasayı ihlal ederek, mahkeme üzerinde baskı yaratan açıklamalar yapıldı. Yargılandığım mahkeme daha tanık dinlememiş, mahkemece daha bir kanaat oluşmamış; ama benim 'terörist' olduğuma dışarıda karar verilmiş. Siz benim tutuklu yargılanmama karar vererek, savunma oluşturmama izin vermiyorsunuz. Benimle ilgili dışarıda nasıl hüküm kurulmuş ise sizin de bu olanlara karşı kendimi savunmam için bana imkan vermeniz gerekiyordu. Ama siz benim elimi kolumu bağlayarak, dışarıdaki iddialara karşı savunma yapmamı engelliyorsunuz. Bana bu kadar ağır saldırı ve hakaret yapılırken, yargılama üzerinde bu kadar ağır siyaset oluşturulurken, sizler tutuksuz yargılama kararı alamıyorsunuz" diye konuştu.
TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARI
Selahattin Demirtaş'ın savunmasının ardından savcı, mevcut delil durumu ve sanığın savunmasını tamamlamamış olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Avukatların tahliye taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, bir üyenin muhalefet şerhi ile oy çokluğu ile Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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