09 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
VAN
Van Büyükşehir: Bedia Özgökçe Ertan - Mustafa Avcı
İpekyolu: Azim Yacan - Şehzade Kurt
Edremit: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit - Seyfettin İtah
Özalp: Dilan Öğrenci - Yakup Almaç
Çaldıran: Leyla Adsak - Faruk Demir
Başkale: Şengül Polat -Erkan Acar
Gürpınar: Rojbin Akdağ- Kemal Güler
Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi Şeker
MARDİN
Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk / Figen Altındağ
Nusaybin: Semire Nergiz / Ferhat Kut
Kızıltepe: Nülifer Elik Yılmaz- Salih Kuday
Derik: Mülkiye Esmez-Mehmet Şerif Kıran
Kars Merkez İlçe: Ayhan Bilgen – Hatice Orhankazi
Muş Merkez İlçe: Sırrı Sakık - Sibel Genç
Bulanık: Eylem Suruca / Adnan Topçu
Malazgirt: Gülay Çelik -Erdal Çakar
Varto: Ülkü Baytaş / Gıyasettin Aydemir
Batman Merkez İlçe: Songül Korkmaz- Sabri Özdemir
Bitlis Merkez İlçe: Zekiye İlbasan - Faruk İşler
Tatvan: Serap Çakmak - Habip Yeşiltepe
HAKKARİ
Gever: Remziye Yaşar - İrfan Sarı
Çukurca: Hevidar Ertuç - Ebubekir Kanat
Şemdinli: Felem Aker – Sami Beşer
Büyükçiftlik: Gülcan Ceylan-Emin Bulgan
AĞRI
Doğubeyazıt Yıldız Acar - Cesim Çakçı
Diyadin: Hazal Aras - İhsan Yenigün
MALATYA
Arvguvan: Seda Gültüten- İlhan Yıldız
ŞIRNAK
Cizre: Mehmet Ziriğ / Berivan Kutlu
Silopi: Adalet Fidan / Süleyman Şavluk
İdil: Songül Erdem/ Niyazi Çevrim
Fındık Beldesi: Ahmet İmre / Sevim İmre
Uludere: Selahattin Ürün / Feride Yaman
DİYARBAKIR
Sur: Filiz Buluttekin -Cemal Özdemir
Bağlar: Zübeyde Zümrüt- Zeyat Ceylan
Yenişehir: Belgin Diken-İbrahim Çiçek
Lice: Salime Zingil- Tarık Mercan
Silvan: Naşide TOPRAK- Abbas Hilmi Azizoğlu
Bismil: Gülşen Özer/ Orhan Ayaz
Eğil: Gülistan Ensarioğlu/ Mustafa Akkul
BİNGÖL
Karlıova: Evin Özen -Özkan Bingöl
ERZİNCAN
Çağlayan: Özlem Demir- Veli Pınar Çağlayan-
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