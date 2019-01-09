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HDP'de 41 belediye başkanı adayı kesinleşti

Halkların Demokratik Partisi Sözcüsü Saruhan Oluç, düzenlenen basın toplantısıyla HDP'nin kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı

09.01.2019 - 16:48 | Güncelleme: Gündem
HDP
 
Yerel seçim ve güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanan HDP MYK toplantısı devam ediyor.HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve HDP’nin kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı.
 
"BUNLAR HALKIN ADAYLARIDIR"

Oluç şöyle konuştu: 

"Yerel seçim çalışmalarımızda iki önemli gelişme yaşandı. Halk oylamaları gerçekleştirdik. 30 il ve ilçe merkezinde oylamalar yaptık, adayların belirlenmesi için sandık koyduk, orada halk gelip oy kullandı. HDP, 30 il ve ilçe merkezinde adaylarını halk oylaması ve eğilim yoklaması ile belirlemiş oldu. Halk oylamaları, HDP’nin adaylarını nerede belirlediğini bilmiyoruz diyenlere bir cevap oldu. HDP, adaylarını nasıl ve nerede belirlediğini göstermiş oldu. Çıkan sonuçlara göre adaylar belirlenmiştir. Bunlar halkın adaylarıdır"
 
 
DİĞER İSİMLER DE AÇIKLANACAK
 
MYK toplantımız devam ettiğini belirten HDP Sözcüsü Oluç, "Günün ilerleyen saatlerinde yeni isimler de belirlenecektir.  Bu isimleri de yarın ya da Cuma günü yapacağımız basın toplantılarında açıklayacağız" dedi. 

Oluç konuşmasını şöyle sürdürdü: "Adaylarımızı eşbaşkanlık, eşit kadın temsiliyeti anlayışımıza göre açıklıyoruz. Böylece 2 büyükşehir, 4 il, 35 ilçe eş belediye başkanımızı, yani 41 merkezdeki eş başkanlarımızı açıklamış olduk. Çalışmalarımız devam ediyor" 

İŞTE HDP'Lİ ADAYLARIN LİSTESİ

VAN

Van Büyükşehir: Bedia Özgökçe Ertan -  Mustafa Avcı

İpekyolu: Azim Yacan - Şehzade Kurt

Edremit: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit - Seyfettin İtah

Özalp: Dilan Öğrenci - Yakup Almaç 

Çaldıran: Leyla Adsak - Faruk Demir

Başkale: Şengül Polat -Erkan Acar 

Gürpınar: Rojbin Akdağ- Kemal Güler

Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi Şeker

MARDİN 

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk / Figen Altındağ 

Nusaybin: Semire Nergiz / Ferhat Kut 

Kızıltepe: Nülifer Elik Yılmaz- Salih Kuday 

Derik: Mülkiye Esmez-Mehmet Şerif Kıran   

 

Kars Merkez İlçe: Ayhan Bilgen – Hatice Orhankazi 

Muş Merkez İlçe: Sırrı Sakık - Sibel Genç

Bulanık: Eylem Suruca / Adnan Topçu 

Malazgirt: Gülay Çelik -Erdal Çakar 

Varto: Ülkü Baytaş  / Gıyasettin Aydemir  


Batman Merkez İlçe: Songül Korkmaz- Sabri Özdemir  

Bitlis Merkez İlçe: Zekiye İlbasan - Faruk İşler  

Tatvan: Serap Çakmak - Habip Yeşiltepe 

HAKKARİ

Gever: Remziye Yaşar - İrfan Sarı 

Çukurca: Hevidar Ertuç - Ebubekir Kanat 

Şemdinli: Felem Aker – Sami Beşer

Büyükçiftlik: Gülcan Ceylan-Emin Bulgan 

AĞRI

Doğubeyazıt Yıldız Acar - Cesim Çakçı 

Diyadin: Hazal Aras - İhsan Yenigün  

MALATYA

Arvguvan: Seda Gültüten- İlhan Yıldız


ŞIRNAK

Cizre: Mehmet Ziriğ / Berivan Kutlu

Silopi: Adalet Fidan / Süleyman Şavluk

İdil: Songül Erdem/ Niyazi Çevrim

Fındık Beldesi: Ahmet İmre / Sevim İmre 

Uludere: Selahattin Ürün / Feride Yaman


DİYARBAKIR

Sur: Filiz Buluttekin -Cemal Özdemir

Bağlar: Zübeyde Zümrüt- Zeyat Ceylan 

Yenişehir: Belgin Diken-İbrahim Çiçek

Lice: Salime Zingil- Tarık Mercan

Silvan: Naşide TOPRAK- Abbas Hilmi Azizoğlu 

Bismil: Gülşen Özer/ Orhan Ayaz

Eğil: Gülistan Ensarioğlu/ Mustafa Akkul

BİNGÖL

Karlıova: Evin Özen -Özkan Bingöl


ERZİNCAN

Çağlayan: Özlem Demir- Veli Pınar Çağlayan-

 

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