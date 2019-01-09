Yerel seçim ve güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanan HDP MYK toplantısı devam ediyor.HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve HDP’nin kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı.

"BUNLAR HALKIN ADAYLARIDIR"



Oluç şöyle konuştu:



"Yerel seçim çalışmalarımızda iki önemli gelişme yaşandı. Halk oylamaları gerçekleştirdik. 30 il ve ilçe merkezinde oylamalar yaptık, adayların belirlenmesi için sandık koyduk, orada halk gelip oy kullandı. HDP, 30 il ve ilçe merkezinde adaylarını halk oylaması ve eğilim yoklaması ile belirlemiş oldu. Halk oylamaları, HDP’nin adaylarını nerede belirlediğini bilmiyoruz diyenlere bir cevap oldu. HDP, adaylarını nasıl ve nerede belirlediğini göstermiş oldu. Çıkan sonuçlara göre adaylar belirlenmiştir. Bunlar halkın adaylarıdır"

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