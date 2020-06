DHA / HABERTURK.COM

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ardından dünyanın bir çok yerinde ırkçılığa karşı protestolar sürüyor.

Son olarak ABD´nin ünlü dizi ve film kanalı HBO Max ırkçılığa karşı yeni bir karar aldı.

Ünlü film kanalı, ırkçı ve kölelik ögeleri içerdiği gerekçesiyle Rüzgar Gibi Geçti (Gone With The Wind) filmini yayından kaldırma kararı aldığını duyurdu.

HBO Max tarafından yapılan açıklamada "Rüzgar Gibi Geçti, zamanının bir ürünü ve maalesef Amerikan toplumunda yaygın olan bazı etnik ve ırksal önyargıları tasvir ediyor. Bu ırkçı tasvirler o zaman da şu an da yanlış. Dolayısıyla filmi platformda tutmanın ve bazı ifadeleri kınamamanın sorumsuz olacağını düşündük. Bu tasvirler kesinlikle WarnerMedia’nın değerlerine aykırı" denildi.

Başrollerini Clark Gable ve Vivien Leigh´in paylaştığı efsane filmler arasında yer alan film, 1939 yılında yapılmıştı.

10 OSCAR ÖDÜLÜ ALMIŞTI

ABD iç savaşı sırasında yaşanan bir aşk hikayesini anlatan ve kölelik ile ırkçılık ögeleri barındıran film, 10 dalda Oscar ödülü kazanmıştı