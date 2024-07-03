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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Haziranda dış ticaret açığı arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Haziranda dış ticaret açığı arttı

         Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalışla 18 milyar 569 milyon dolara düşerken ithalat yüzde 4,1 düşüşle 25 milyar 4 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 21,4 artarak 6 milyar 435 milyon dolara çıktı. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Haziranda dış ticaret açığı geçici olarak takvim etkisiyle arttı. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık açık ise 31 milyar dolar geriledi" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 15:39 Güncelleme: 03.07.2024 - 15:41
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        Haziranda dış ticaret açığı yükseldi
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        Ticaret Bakanlığının haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

        GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat haziranda 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 10,6 azalarak 18 milyar 569 milyon dolara düştü. İthalat ise yüzde 4,1 gerileyerek 25 milyar 4 milyon dolar oldu.

        Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 6,9 azalışla 43 milyar 574 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 21,4 artarak 6 milyar 435 milyon dolara çıktı.

        İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 5,4 puan azalarak yüzde 74,3, enerji verileri hariç tutulduğunda 4,7 puan düşüşle yüzde 85,8, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 8,1 puan azalışla yüzde 89,9 olarak belirlendi.

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        Geçen ay en fazla ihracat yüzde 9,5 azalışla ve 9 milyar 434 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 14,8 azalışla ve 6 milyar 348 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 9,6 azalışla ve 2 milyar 436 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

        Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94,4 (17 milyar 526 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,6 (667 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,6 (304 milyon dolar) olarak kaydedildi.

        Haziranda en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 494 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 227 milyon dolarla ABD ve 973 milyon dolarla İngiltere geldi.

        İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48 olarak hesaplandı.

        Haziranda en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 150 milyon dolarla Avrupa Birliği, 2 milyar 799 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri, 2 milyar 778 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu olarak kayıtlara geçti.

        Haziranda en çok ithalat yüzde 5,4 azalış ve 17 milyar 559 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 3,4 artış ve 3 milyar 763 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 4,6 azalış ve 3 milyar 655 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

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        Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 80,4 ile imalat sanayisinde (20 milyar 95 milyon dolar), yüzde 13,4 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 352 milyon dolar), yüzde 3,5 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (876 milyon dolar) hesaplandı.

        Haziranda en fazla ithalat yapılan ülkeler 3 milyar 362 milyon dolarla Çin, 2 milyar 923 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 905 milyon dolarla Almanya oldu.

        İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 56,8 olarak kayıtlara geçti.

        Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 7 milyar 834 milyon dolarla Avrupa Birliği, 6 milyar 643 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 4 milyar 355 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

        GTS kapsamında ocak-haziran döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 125 milyar 446 milyon dolar, ithalat yüzde 8,5 azalışla 168 milyar 686 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 4,3 düşüşle 294 milyar 132 milyon dolar olarak hesaplandı.

        Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 29,5 azalarak 43 milyar 240 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,4 oldu.

        BAKAN ŞİMŞEK: TAKVİM ETKİSİYLE ARTTI

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, verilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Haziranda dış ticaret açığı geçici olarak takvim etkisiyle arttı. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık açık ise 31 milyar dolar geriledi. Bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız. Bunun kalıcı hale gelmesi için enerjide dönüşüm ve yeni sanayi politikası kilit rol oynuyor. Hedefimiz cari açığın milli gelire oranını kalıcı olarak yüzde 2,5'in altına çekmektir" ifadelerini kullandı.

        BAKAN BOLAT: VERİLER ALINAN TEDBİRLERİN OLUMLU SONUÇ VERDİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise "2024 yılı ocak-mayıs döneminde ihracatımız yüzde 4,5 oranında artarak 107 milyar dolara ulaşmıştır. Haziran ayında takvim etkisi nedeniyle yaşanan düşüşe rağmen, yılın ilk yarısında ihracatımız yüzde 2 artışla 125 milyar 446 milyon dolara yükselmiştir. İthalatta ise aşağı yönlü eğilimin devam ettiği görülmektedir. Nitekim haziran ayında ithalat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 25 milyar 4 milyon dolara gerilemiştir. Bu veriler, dış ticaret politikalarımızın ve alınan tedbirlerin olumlu sonuçlar verdiğini açıkça göstermektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatımızı katma değerli ve yüksek teknolojili sektörlere yönlendirmek, yerli üreticilerimizi korumak, küresel pazarlardaki payımızı artırmak ve ticaret hacmimizi genişletmek için yoğun çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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