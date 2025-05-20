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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanlığı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 19:14 Güncelleme: 20.05.2025 - 19:14
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
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        Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 21 Mayıs 2025 valörlü, 20 Mayıs 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,60 kupon ödemeli, 9 bin 530 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

        Ayrıca doğrudan satış yöntemiyle aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,60 kira ödemeli, 15 bin 250 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

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