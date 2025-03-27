Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 vergi müfettişi alıyor: 250 vergi müfettişi alımı başvuru tarihleri, şartları sınav konuları tarihi, yeri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 vergi müfettişi alıyor! Başvuru tarihleri ve kadro dağılımı nedir?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 vergi müfettişi alıyor. Nisan ayında başlayacak başvuru sürecinin ardından adaylar sözlü ve yazılı olmak çift aşamalı bir sınavdan geçecek. Sınavlarda hukuk, maliye, muhasebe, iktisat, matematik, fizik ve kimya alanlarından birçok soru sorulacak. Peki, 250 vergi müfettişi alımı için başvuru tarihleri nedir? İşte, 250 vergi müfettişi alım süreci detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 17:43 Güncelleme: 27.03.2025 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 vergi müfettişi alıyor. 7 Nisan'da başlayacak başvuru sürecinden sonra adaylar klasik usülde yapılacak giriş sınavına ve ardından sözlü tabi tutulacak. Başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden (https://www.hmb.gov.tr) elektronik ortamda yapılacak. İşte, 250 vergi müfettişi alımı detayları...

        • 2

          HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 250 VERGİ MÜFETTİŞİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi müfettişi alımları 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 08.30’da başlayıp 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecek.

          Adaylar tarafından giriş sınavı başvuruları, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden (https://www.hmb.gov.tr) elektronik ortamda yapılacak.

          Alımı yapılacak 250 vergi müfettiş Yardımcısının 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları arasından; 50’si ise mühendislik fakültelerinin aşağıda isimlerine yer verilen bölümlerinden mezun adaylar arasından seçilecek.

        • 3

          VERGİ MÜFETTİŞİ ALIMI SINAV TARİHLERİ NEDİR?

          Giriş sınavı; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 10-11 Mayıs 2025 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara’da öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere toplam dört oturum şeklinde yapılacaktır.

        • 4

          SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

          Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Sınav konuları; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için oturum sırasına göre 4 (dört) oturum şeklinde aşağıdaki gibidir:

          Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

          Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

          Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.

          İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.

        • 5

          Sınav konuları; endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği mezunları için tek oturum şeklinde aşağıdaki gibidir:

          Fizik I, Fizik II, Matematik I, Matematik II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Olasılık ve İstatistik, Sayısal Analiz, Kimya I, Kimya II, Temel Bilgisayar Bilimleri, Problem Çözme ve Algoritma.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Habertürk Anasayfa