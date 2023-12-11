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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı Haziran ayında görülecek - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı Haziran ayında görülecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 23:02 Güncelleme: 11.12.2023 - 23:02
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        Şimşek: Yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı Haziran ayında görülecek
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        Gaziantep Sanayi Odası tarafından İkiz Dönüşüm (Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm) temasıyla organize edilen Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi´nde gerçekleştirildi.

        Törene Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Gaziantep Vali Yardımcısı Muhammed Önder, Kilis Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda sanayici iş insanı katılım sağladı.

        "2024 YILI HAZİRAN AYINDA KENDİSİNİ HİSSETTİRECEK"

        Bakan Şimşek, ekonomi programlarının temelinde enflasyonla mücadelenin yer aldığını ve enflasyonun düşürülmesi için çalışıldığını söyledi.

        Fiyat istikrarının sağlanmasının bir süreç işi olduğunu ve enflasyondaki düşüşün 2024 yılı Haziran ayında kendisini hissettireceğini dile getiren Şimşek, "Küresel ticarette artan korumacılık eğilimleri, yaşlanan nüfus, yüksek borçluluk oranları, iklim krizi ve ticaret ortaklarımızın zayıf büyümesi başlıca küresel zorluklardır. Küresel büyümenin yavaş seyrettiği, çok önemli küresel meydan okumaların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Öte yandan son dönemde gerileyen emtia fiyatları ve küresel finansal koşullardaki iyileşme beklentisi olumlu olarak değerlendirilmektedir. Sürdürülebilir yüksek büyüme ile birlikte kalıcı refah artışı için fiyat istikrarı ön koşuldur. Bu nedenle programımızın odağında enflasyonun düşürülmesi yer almaktadır.

        “FİYAT İSTİKRARI REEL SEKTÖRE SAĞLAYABİLECEĞİMİZ EN BÜYÜK DESTEKTİR”

        Fiyat istikrarı reel sektöre sağlayabileceğimiz en büyük destektir. Ancak fiyat istikrarının sağlanması bir süreç işidir, para politikası gecikmeli çalışıyor. Enflasyon gecikmeli de olsa doğru politikalara yanıt verecek. Programımızın enflasyon üzerindeki olumlu yansımalarını aylık enflasyonda görmeye başladık. Yıllık enflasyonda da düşüş 2024 yılı Haziran ayından itibaren görülecek" diye konuştu.

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        "2023 YILINDA BÜTÇE AÇIĞININ YÜZDE 6 SEVİYESİNİN ALTINDA KALMASINI BEKLİYORUZ"

        Bakan Şimşek, 2023 yılında bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 6 seviyesinde kalacağını söyledi. Atılan ekonomik adımlarla 2023 yılının üçüncü çeyreğinde dengeleme politikasının başladığını ve ekim ayındaki cari açığın mayıs ayına göre 9.6 milyar dolar düştüğünü belirten Şimşek, "Deprem harcamaları bütçe dengesinde geçici bozulmaya yol açarken; mali disiplini yeniden sağlayacak gelir ve harcama politikalarını uygulamaya aldık. 2023 yılında bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 6'nın altında kalmasını bekliyoruz. Maliye politikasında disiplinle reformlara alan açmak istiyoruz.

        Ülkemiz geçtiğimiz yirmi yılda uzun dönem ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterdi. Ancak, son dönemde büyümenin kompozisyonunda dengelenme ihtiyacı oluştu. Atılan adımlar sayesinde 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bu dengelenmenin başladığını gördük. Ekim ayında yıllık cari açık mayıs ayına göre 9,6 milyar dolar düştü" diye konuştu.

        "CARİ AÇIĞI KALICI OLARAK AZALTACAĞIZ"

        Bakan Şimşek, Türkiye'de ekonomi alanında atılan net adımlarla orta vadeli programların başarılı bir şekilde çalıştığını söyledi. Cari açığı kalıcı olarak azaltmak için politikalar geliştirildiğinin altını çizen Şimşek şöyle dedi:

        "Cari açığı kalıcı olarak azaltacağız. Para politikasındaki normalleşme, altın ithalatında da azalmaya sebep olacak. Orta Vadeli Program başarılı bir şekilde çalışıyor. Risk primimiz düştü, kurdaki dalgalanmalar azaldı, ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi arttı, bankaların ve reel sektörün dış borç çevirme oranları yükseliyor.

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        Düşen cari açık ve artan sermaye girişleri ile brüt rezervler mayıs ayına göre 42 milyar dolar yükseldi. Üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme için reel sektörü destekliyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) uygulaması yeniden yapılandırıldı.

        Başvurular 20 Aralık´ta başlayacak. 1 milyar TL´yi aşan yatırım projeleri için 10 yıl vadeli, uygun faizli kredi sağlamak üzere 3 yıl için 300 milyar TL limit tahsis edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenen ve teknoloji seviyesi yüksek olan 281 ürünü çalışın, teknolojiniz yoksa teknolojik ortaklığa gidin ve YTAK´a başvurun. Yatırım yapın, biz yanınızda olacağız. Çok güçlü bir yatırım teşvik sistemimiz var."

        “BU YIL İKİSİ DEPREM BÖLGESİNE YÖNELİK OLMAK ÜZERE 18 YENİ DESTEK PAKETİ UYGULAMAYA KONULDU”

        Bakan Şimşek, ihracatçıların finansmana ulaşımı konusunu önemsediklerini ve bu kapsamda ihracatçılara gerekli desteklemelerin yapıldığını söyledi.

        Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamında ikisi deprem bölgesine yönelik olmak üzere 18 destek paketinin uygulamaya alındığını dile getiren Şimşek, "Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamında bu yıl ikisi deprem bölgesine yönelik olmak üzere 18 yeni destek paketi uygulamaya konuldu.

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        “FİRMALARIN FİNANSMANA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRDIK”

        İhracatçılarımızın finansmana erişimini ve hizmet ihracatını da destekliyoruz. Bu kapsamda, günlük reeskont kredi limiti 10 katına çıkartıldı, toplam faiz maliyetine üst sınır getirildi ve ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı.

        Eximbank'ın sermayesi 20,6 milyar TL´ye yükseltildi. Böylece firmaların finansmana erişimini kolaylaştırdık. Hizmet ihracatından elde edilen gelirlere sağlanacak kazanç istisnası Meclisimize sevk edildi. Son 20 yılda 258 milyar dolar altyapı yatırımı yaptık, önümüzdeki 30 yılda yaklaşık 200 milyar dolar ilave altyapı yatırımı yapacağız. Bunun yüzde 36´sı demiryollarına olacak" ifadelerini kullandı.

        Program sanayicilerin ödül alması ile sona erdi.

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