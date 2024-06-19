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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yatırımcı toplantılarına katılmak için Londraya gitti - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yatırımcı toplantılarına katılmak için Londraya gitti

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İngiltere'nin başkenti Londra ile sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 10:16 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:16
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        Bakan Şimşek, yatırımcı toplantıları için Londra'da
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        Bakanlıktan edinilen bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'da yatırımcı toplantılarına katılacak.

        Şimşek'in bugün başlayacak Londra temasları, cuma gününe kadar devam edecek.

        Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.

        Şimşek, toplantılarda portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşları ile bir araya gelecek.

        Ayrıca dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Chatham House'un Londra Konferansı'na katılıp, buradaki üst düzey katılımcılara Türkiye ekonomisindeki son dönem gelişmeleri ve ekonomi programını anlatacak.

        Bakan Şimşek, göreve geldiği günden beri Avrupa, Orta Doğu ve ABD'de yatırımcı toplantılarına katılarak, ülkenin ekonomik programını ve yatırım fırsatlarını anlatıyor.

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