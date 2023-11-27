Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın duyurduğu yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile ilgili, "Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz. Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek" dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın duyurduğu yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:
"Önemli bir program.
Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz.
Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek.
Ülkemiz için hayırlı olsun."