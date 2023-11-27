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        Haberler Ekonomi Para Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız - Para Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın duyurduğu yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile ilgili, "Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz. Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 11:17 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:17
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        "Yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın duyurduğu yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Bakan Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

        "Önemli bir program.

        Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz.

        Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek.

        Ülkemiz için hayırlı olsun."

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