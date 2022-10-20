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BKM yapımı olan ‘Hazine’, 4 Kasım’da sinema salonlarında gösterime girecek. Filmin oyuncu kadrosu, özel gösterim için çekimlerden sonra tekrar bir araya geldi. Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Serkan Keskin, Şükran Ovalı, Bülent Çolak ve filmin yönetmeni Canbert Yerguz katılırken, konuklar arasında Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Songül Öden Bıçakçı, Arman Bıçakçı, Caner Erkin, Mehmet Yılmaz Ak, Meriç Aral, Melikşah Altuntaş da vardı.

Konukların “Ters köşe ve sıra dışı bir kara mizah. Beklenmedik anlarda yaşanan trajikomik olaylar izleyene sürekli acaba şimdi ne olacak hissini veriyor. Eğlendiğiniz kadar yeni ve farklı bir film izliyor olmaktan da keyif alıyorsunuz” şeklinde görüş belirttiği ‘Hazine’nin konusu şöyle; yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru ‘Mesut’, vefat eden annesine karşı son görevini yerine getirmek ve bir an önce Ankara’ya dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister. Ne var ki işler umduğu gibi gitmez. ‘Mesut’un memleketinde planladığından daha fazla kalması gerekecektir. Bu esnada kardeşi ‘Musa’ yüzünden katıldığı bir define kazısı sırasında yaşanan olayların tam ortasında kalan ‘Mesut’un içine düştüğü talihsizlikler zinciri kara komik bir maceraya dönüşür.

Şükran Ovalı - Caner Erkin

Canbert Yerguz’un aynı zamanda Burak Yerlikaya ile senaryosunu da yazdığı, oyuncu kadrosunda Aslıhan Gürbüz, Gürhan Altundaşar ve Hasibe Eren’in de yer aldığı ‘Hazine’, kaleme alınan filmin ve çekimleri geçtiğimiz yıl Nevşehir’de gerçekleşti.