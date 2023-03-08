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Hazine nakit dengesinde rekor açık

Hazine nakit dengesi şubatta 171 milyar 480 milyon lira ile rekor seviyede açık verdi

Giriş: 08.03.2023 - 07:16 | Güncelleme: ABONE OL
Hazine nakit dengesinde rekor açık
Hazine nakit dengesinde rekor açık
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AA / HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 208 milyar 285 milyon lira, nakit giderleri 379 milyar 766 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 348 milyar 403 milyon lira, faiz ödemeleri ise 31 milyar 363 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 140 milyar 118 milyon lira açık verdi.

Şubat ayında nakit dengesinde, 171 milyar 480 milyon liralık açık oluştu. Bu aylık olarak kaydedilen en yüksek açık oldu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 112 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan azalış 3 milyar 226 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 121 milyar 745 milyon lira düşüş görüldü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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