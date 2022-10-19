Senaryosu Canbert Yerguz ve Burak Yerlikaya tarafından kaleme alınan 'Hazine' adlı filmin oyuncu kadrosunda; Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz, Gürhan Altundaşar ve Hasibe Eren gibi ünlü isimler yer alıyor.

Çekimleri geçtiğimiz yıl Nevşehir’de gerçekleşen filmde; annesini defnetmek için yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru Mesut (Çağlar Çorumlu), annesine karşı son görevini yerine getirmek ve bir an önce Ankara’ya dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister. Ama işler umduğu gibi gitmez. Mesut’un memleketinde planladığından daha fazla kalması gerekecektir. Bu esnada kardeşi Musa (Boran Kuzum) yüzünden katıldığı bir define kazısı sırasında yaşanan olayların tam ortasında kalan Mesut’un içine düştüğü talihsizlikler zinciri kara komik bir maceraya dönüşür.

'Hazine', 4 Kasım'da sinemalarda izleyiciyle buluşacak.