Hazine filmi konusu nedir ve nerede çekildi? Netflix Hazine filmi oyuncuları kimler?
Dijital medya platformu Netflix, geçtiğimiz yıl gösterime giren ve oldukça ilgi gören Türk filmi Hazine'yi, izleyicilerinin beğenisine sundu. İlgi çekici hikayesi ile heyecan uyandıran filmin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
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BKM'nin yapımcısı olduğu ve yönetmenliğini Canbert Yerguz'un üstlendiği Netflix'in yeni Türk filmi Hazine, geçtiğimiz gün itibariyle gösterime girdi. Sinemaseverlerin bir süredir heyecanla beklediği filmin konusu, oyuncuları ve ayrıntılarını bir araya getirdik!
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HAZİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kasım 2022'de sinemayla buluşan Hazine, annesini defnetmek için gittiği memleketinde planladığından daha uzun süre geçirmek zorunda kalan ve kardeşi Musa yüzünden bir define avında kendisini buluveren Mesut'un başından geçenleri konu alıyor.
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HAZİNE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Filmin kadrosunda Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Serkan Keskin, Şükran Ovalı, Aslıhan Gürbüz, Hasibe Eren, Gürhan Altundaşar, Mert Denizmen, Defne Yalnız ve Rahmi Dilligil yer alıyor.
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HAZİNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Hazine filminin çekimleri 2021 yılında Nevşehir'de gerçekleştirildi.