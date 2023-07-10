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BKM'nin yapımcısı olduğu ve yönetmenliğini Canbert Yerguz'un üstlendiği Netflix'in yeni Türk filmi Hazine, geçtiğimiz gün itibariyle gösterime girdi. Sinemaseverlerin bir süredir heyecanla beklediği filmin konusu, oyuncuları ve ayrıntılarını bir araya getirdik!