Hazine 9.7 milyar TL borçlandı

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede, 9 ay (266 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 18.11, bileşik faiz yüzde 18.54 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 185 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 795 milyon lira, net satış 1 milyar 585.2 milyon lira olarak gerçekleşti.