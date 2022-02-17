"BAŞLAMADAN BİTMİŞTİR!"

Sevgilisiyle birlikte yaşadığı evden de ayrılan Hazım Körmükçü, sosyal medyadan önce, "Hangisisin? Sahtesiniz!" mesajını, daha sonra ise, "Bu gece benim için başlamadan bitmiştir, çok yönüyle... Nokta!" sözlerini paylaştı.