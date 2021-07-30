Hazel'den 'Mesaj Bırak'

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Sözleri Hazel tarafından yazılan "Mesaj Bırak"ın prodüktörlüğünü Da Poet üstlendi. Enerji dolu ritmik beatleriyle dinleyiciyi kendine çekmeye hazırlanan şarkının sözleri de müzikseverlerde aynı etkiyi bırakmaya hazırlanıyor.

Türkçe rap müziğin başarılı kadın sanatçıları arasında gösterilen Hazel, "Mesaj Bırak"ta kendinden emin, güçlü ve umursamaz bir kadın imajıyla karşımıza çıkıyor. Parçaya Onur Cabi yönetmenliğinde çekilen bir video klip eşlik ediyor.