"BENİ KIRMAK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL"
Öte yandan hakkında bilinmeyenleri anlatan Ergüçlü, "Yalan söylemeyeceğim. Pandemi beni içten içe mutlu ediyor. Evet, insanlık korkunç bir şeyle boğuşuyor olabilir. Ben de aynı karamsarlık içindeyim ama mutluyum. Sağlam hissediyorum. Son bir senede çok fazla şey yaşadım. Bir yere gidememekten, maske takmak zorunda olmaktan, bir mekana gidip, dans edememekten bunaldım. Son bir senede çok fazla şey yaşadım. Artık birçok şey umurumda değil. Beni kırmak eskisi kadar kolay değil" ifadelerini kullanmıştı.