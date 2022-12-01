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Hazar Ergüçlü: Bu sene çok yoğun geçti - Magazin haberleri

Hazar Ergüçlü: Bu sene çok yoğun geçti

Katıldığı davette boy gösteren Hazar Ergüçlü, gazetecilerle sohbet etti. Ünlü oyuncu, "Tiyatro devam ediyor, dizimiz var. Bu sene çok yoğun ve çalışarak geçti. Bu sene ailem ile vakit geçirip, dinlendim aslında" dedi

Giriş: 01.12.2022 - 09:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Hayat Bugün'de 'Suzan' karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, bir lansmana katıldı.

  • Gecede kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ergüçlü, objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

  • "BU SENE ÇOK YOĞUN GEÇTİ"

    "Şu an sadece çalışıyorum" diyen ünlü oyuncu, "Tiyatro devam ediyor, dizimiz var. Bu sene çok yoğun ve çalışarak geçti. Bu sene ailem ile vakit geçirip, dinlendim aslında" açıklamasında bulundu.

  • "ANNE OLMAYI ÇOK İSTİYORUM"

    Ayrıca yönetmen Onur Ünlü ile yaklaşık beş yıldır devam eden ilişkilerine dair samimi itiraflarda bulunan Hazar Ergüçlü, daha önce, "Evlilik fikri uzak veya yakın' diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz. Evlilik bir gün olacaktır. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum!" şeklinde konuşmuştu.

  • "ONUNLA KENDİM OLMAYI ÖĞRENDİM"

    Ünlü oyuncu, daha önce, "Onur'dan provokatif olmayı öğreniyorum. Seni hep anda tutuyor, hiç bırakmıyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki aklında başka bir şey varken konuşmak diye bir şey söz konusu değildir. Tam olarak burada değilsen konuyu kesinlikle kaçırırsın. Sürekli hazır ve burada olman gerekiyor. O provokatiflikle başa çıkabilmek acayip bir şey yani. Bir cümlede anlatacak olursam; onunla kendim olmayı ve bununla da gurur duymayı öğreniyorum" demişti.

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