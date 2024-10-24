Hazal Subaşı: Oğuzhan ile mutluyuz
Hazal Subaşı, önceki gün sevgilisi Oğuzhan Koç ile katıldığı bir etkinlikte görüntülendi. Birlikteliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Subaşı, "Her şey çok güzel gidiyor mutluyuz" dedi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kısa bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Hazal Subaşı ile şarkıcı Oğuzhan Koç, katıldıkları bir etkinlikte objektiflere yansıdı.
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Defne Samyeli ve Cem Davran gibi ünlü isimlerin katıldığı geceye, Gizem Karaca ile giden Hazal Subaşı, daha sonra içeride sevgilisi Oğuzhan Koç ile buluştu.
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"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hazal Subaşı, birlikteliğiyle ilgili sorular karşısında; "Her şey çok güzel gidiyor, mutluyuz" ifadelerini kullandı.
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"ARAMIZDA KÜSLÜK OLMAZ"
Hazal Subaşı ayrıca Gizem Karaca ile arkadaşlığı hakkında övgü dolu sözler sarf edip; "Gizem Karaca, güzel bir arkadaşlığımız var böyle zamanlarda birbirimize destek veririz aramızda küstük olmaz o yüzden arkadaşlığımız uzun sürüyor" dedi.
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"GEREKEN SÖYLENDİ"
Geceye katılanlar arasında heykeltıraş Emre Yusufi de vardı. Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Nilperi Şahinkaya ile birlikteliklerini sona erdiren Yusufi, gazetecilerin, "Nilperi hanımla ayrılığınız hakkında neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusuna; "Gereken söylendi. Konuşmak istemiyorum" sözleriyle karşılık verdi.
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Defne Samyeli
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Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran
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Sergen Yalçın
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Cem Davran
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