Hazal Subaşı'nın kim olduğu merak ediliyor. Fragmanları ile dikkat çeken TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru ilk bölümü ile bu akşam izleyici ile buluşacak. Dizinin başrolü olan Hazal Subaşı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte, merak edilen soruların yanıtı...
HAZAL SUBAŞI KİMDİR?
1995'te İzmir'de hayata gözlerini açan güzel oyuncu Hazal Subaşı ilk olarak Elidor Miss Turkey 2016 da finalist olması ile tanınmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Hazal Subaşı’nın tek hedefi oyuncu olmaktı zira tiyatroya yeteneği vardı.
İlk olarak Adını Sen Koy dizisi seçmelerine katılan Hazal Subaşı bu seçmeler ile hayatının değişeceğinin farkında değildir. Adını Sen Koy ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Subaşı Bir Umut Yeter dizisinde kadın başrol olarak yer almış ama dizi tutmamıştır. Hazal Subaşı son olarak Trt1’in Halka dizisi kadrosunda yer almış ama bir kez daha başarıyı yakalayamamıştır. Son olarak Çukur dizisinde yer alan oyuncu performansıyla dikkat çekti.
HAZAL SUBAŞI DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2016-2018 Adını Sen Koy
2018 Bir Umut Yeter
2019 Halka
2019-2021 Çukur
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