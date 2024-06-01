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        Haberler Magazin Hazal Subaşı ile Atakan Başavcı'ya vize şoku - Magazin haberleri

        Hazal Subaşı ile Atakan Başavcı'ya vize engeli

        Oyuncu Hazal Subaşı, sevgilisi Atakan Başavcı ile Yunanistan'a gitmek için tatil planları yaptıklarını ancak kendilerine vize çıkmadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 13:39 Güncelleme: 01.06.2024 - 13:39
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          Hazal Subaşı, bir süredir Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı ile aşk yaşıyor.

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          Hazal Subaşı, önceki akşam sevgilisiyle Etiler'deki bir davette görüntülendi. Subaşı, gazetecilerin yaz tatili planlarının sorulması üzerine, pek çok kişi gibi vize engeline takıldıklarını belirtti.

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          Ünlü oyuncu; "Yunanistan’a gidecektik ama vizede sorun yaşadık. Tekrardan başvuru yaptık. Son dönemde vizede herkes sorun yaşamaya başladı. Randevu bulmak da çok zor" dedi.

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