Hazal Subaşı, "Herkes kendi karakterine odaklanmış oluyor ama birbirimize yardımcı oluyoruz. Farklı dizilerde olsak da birbirimize yardımcı olurduk. Çok fazla sahnemiz yok. Genel de aynı günler sete gitmiyoruz. Çok denk gelmiyoruz" şeklinde konuştu.